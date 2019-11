Stéphane Ruffier, gardien de l'AS Saint-Étienne: "Très fier de battre le record d'Ivan Curkovic"

Le Bayonnais est devenu le gardien le plus capé des Verts en championnat, et l'a justifié dimanche face à Montpellier en sortant deux parades décisives permettant d'arracher le nul.

Saint-Étienne, France

C'a été décidement l'homme de la soirée dimanche dans le Chaudron face à Montpellier. Si les Verts ont bataillé pour décrocher le match nul (0-0) et rester invaincus depuis l'arrivée de Claude Puel (ils sont 5e de Ligue 1), ils doivent ce point en grande partie aussi à leur gardien, Stéphane Ruffier, auteur de deux parades décisives face à l'attaquant montpelliérain, Gaëtan Laborde. Une par mi-temps.

Encore deux parades décisives

Le parfait exemple d'une célébration méritée par le Bayonnais avant le match, qui a battu en jouant dimanche le record du nombre de matches joués en championnat par la légende Ivan Curkovic sous le maillot de l'ASSE. Avec 304 matches, Stéphane Ruffier devient le gardien des Verts le plus capé en Ligue 1. Performance "énorme" et fierté. Il s'est confié après le match et sur le site du club.

"C'est tout simplement énorme. Tout le monde sait ce que représente "Curko" ici. Je suis très fier de pouvoir battre son record, même s'il faut féliciter Ivan Curkovic pour sa carrière. C'est une légende ici."

Avec une équipe moins expérimentée, c'est un bon point de pris.

"Y eu pas mal de changement dans l'équipe avec beaucoup de jeunes. L'équipe était moins expérimentée que d'habitude. On a quand même réussi à tenir ce résultat. C'est un bon point de pris même si on aurait pu faire mieux à domicile."

Jérémie Janot toujours premier

Si on compte maintenant tous les matches (coupes d'Europe et Ligue 2 comprises), le plus capé des gardiens de l'AS Saint-Étienne reste Jérémie Janot avec 386 rencontres. Ivan Curkovic est deuxième avec 383. Mais s'il continue ainsi, d'ici la fin de saison, Stéphane Ruffier (367) devrait leur passer devant et devenir ainsi le plus grand gardien de l'ASSE de tous les temps.