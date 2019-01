Stéphane Ruffier, gardien de l'AS Saint-Etienne : "Un match excitant nous attend à Guingamp"

A la question, qu'est ce qu'on peut vous souhaiter cette année, Jean-Louis Gasset a répondu, sans hésiter, cette semaine : "la santé!" Comment donner tord au coach des Verts. Mais à l'orée de 2019, s'il y a une chose à peaufiner, en plus d'un renfort en défense en cas de départ de Beric, ce serait de gagner plus de matchs à l'extérieur. A quasi mi-parcours (avec un match en retard contre Marseille mecredi dans le Chaudron), l'ASSE est avant-dernière équipe de Ligue 1 à l'extérieur.

Depuis le début de saison, les Verts n'ont gagné qu'un match de championnat en dehors du Chaudron. C'est le 25 septembre à Toulouse (3-2). Une stat à améliorer pour le gardien Stéphane Ruffier si l'ASSE veut remplir ses objectifs.

Guingamp est une autre équipe en 2019 avec un nouvel entraîneur. Ils sont en confiance après avoir battu Paris au Parc. C'est pas rien! Ce sera un match excitant. On y va avec la conviction de prendre des points là-bas. [...] On a envie de retrouver la coupe d'Europe. C'est dans l'ADN du club. Avec l'équipe qu'on a, on peut finir européen. Je ne vais pas vous dire 3e mais on n'est pas loin... On est là!