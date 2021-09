Stéphane Tapie offre sa réplique de la coupe d'Europe pour que René Malleville soit enterré avec elle

L'hommage à "Tonton" René Malleville se poursuit chez le peuple olympien. Le grand supporter est décédé dimanche à l'âge de 73 ans et il sera enterré avec une réplique de la coupe de la Ligue des champions remportée par l'OM. Cette réplique appartient à Stéphane Tapie, le fils du "boss". Il le confirme sur son compte Twitter avec cette phrase "Qu'elle t'accompagne là où tu vas, mon ami !"

Avant son décès, René Malleville s'était confié au fils de Barnard Tapie : "Je suis épuisé. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible."