Stephy Mavididi, attaquant du Montpellier Hérault : "Je n'ai plus de temps à perdre"

A Montpellier, une grande partie de la lumière est désormais sur lui. Après les départs de Laborde et de Delort, l'anglais Stephy Mavididi (23 ans) est amené à prendre de nouvelles responsabilités, lui dont le talent est certain et les ambitions immenses. Entretien avec l'attaquant pailladin.

Deux buts en quatre matchs : peut-on parler du meilleur début de saison de votre jeune carrière ?

On peut dire que c’est un bon début oui, mais la saison est encore longue. Nous n’avons joué que quatre matchs comme tu l’as dit. Cependant, c’est clair qu’on veut toujours marquer le plus tôt possible dans une saison. Et donc c’est bien pour moi, bien pour l’équipe, bon pour ma confiance.

Vous êtes très en confiance, en ce moment ?

Oui. Je pense que depuis que Andy Delort et Gaëtan Laborde sont partis, je suis d’avantage sous pression. Pas seulement moi. D’autres joueurs aussi franchissent un cap et prennent des responsabilités. C’est le genre de pression que j’aime, ça me rend plus fort. J’espère qu’on va pouvoir continuer comme ça, collectivement et à titre personnel.

Avec ces départs, devenez-vous un joueur encore plus important à Montpellier ?

Je ne dirais pas que je deviens un autre joueur ou un joueur plus important. Parce que je pense qu’on a très bien bossé quand Andy et Gaëtan étaient la. On a tous les trois eu de bonnes stats. Aujourd’hui, c’est juste une nouvelle formation, un nouveau départ. Nous devons continuer à travailler en équipe. Evidemment, leur absence change des choses. Mais chacun doit désormais faire encore plus et prendre encore plus de responsabilités. Et c’est une bonne chose finalement.

Etes-vous un joueur qui aime les projecteurs ?

Dans le football, si vous avez la lumière sur vous, ça vous pousse à faire de grandes choses. Si ce n’est pas le cas, vous restez un footballeur discret. C’est pourquoi je pense que tous les joueurs aiment être sous le feu des projecteurs.

Au-delà des buts, il y a cette première passe décisive avec Montpellier. On peut même parler de celle contre Lille, même si la LFP ne vous l’attribue pas. Est-ce que cette passe décisive signifie que vous prenez une nouvelle dimension ?

Non, je ne crois pas. Vous savez, la saison dernière, quand j’ai mis neuf buts mais délivré aucune passe décisive… pour moi, c’était un peu étrange… je ne sais pas l’expliquer, ça ne s’est pas produit…c’était un peu bizarre… mais bien sûr que je suis aussi capable d’amener des buts et de faire marquer… comme contre Lille, malheureusement, ce n’est pas considéré comme une passe dé parce que le défenseur la touche. Après, bien sûr que je suis très heureux de ma première passe, surtout que c’est pour Valère qui marque son premier but. Moi, vous savez, tant que j’aide l’équipe, que ce soit avec des buts ou des passes, c’est l’essentiel. C’est ce qu’on me demande.

Avez-vous un objectif au niveau des statistiques, cette saison ?

Je n’aime pas trop me fixer des objectifs chiffrés, parce qu’après, tu ne penses plus qu’à ça. Moi et les gens qui m’entourent savent ce dont je suis capable. Donc cette saison, disons simplement que j’aimerais progresser dans les deux domaines : mettre plus de neuf buts et délivrer des passes dé.

Vous avez 23 ans. Vous n’êtes plus un gamin. Vous avez de grandes ambitions. Est-ce que vous vous dîtes que le temps presse pour les atteindre ?

Oui, c’est vrai ! Je ne suis plus un jeune joueur qui peut dire, je prends les choses comme elles viennent, bla bla bla… Il est temps aujourd’hui de mettre en application ce à quoi je prétends. Je n’ai plus de temps à perdre, je suis dans une période où j’en prends conscience et où je me dis que je dois montrer à tout le monde qui je suis et ce dont je suis capable.

L’équipe nationale d’Angleterre, vous en rêvez toujours ?

Bien sûr, je pense que pour n’importe quel joueur, l’équipe nationale est un rêve. Et la seule façon de rendre ce rêve réalité, c’est d’être le plus performant possible avec son club. Si c’est le cas, le sélectionneur et son staff ont forcément un œil sur vous. Après, ils font leur choix. Mais moi, je dois simplement tout donner avec Montpellier, et on verra ce que le futur me réserve.

Vous avez été proche de Thierry Henry. Il a été votre coach à Arsenal, il continue de parler de vous. Est-ce que vous l'avez parfois au téléphone ?

Non, plus vraiment. Quand il était mon coach à Arsenal, on se parlait pas mal. Surtout que c’est un coach très ouvert. On pouvait parler de tout : de football, de buts, de la vie, des filles (rires). Ensuite, le temps passe, chacun fait son chemin. Mais je suis évidemment très heureux quand je l’entends et que j’entends des choses sympas sur moi.

Thierry Henry a un jour parlé de votre « force mentale », qui l’impressionne. D’où vient-elle ?

Je pense qu’elle vient de l’endroit où j’ai grandi. Ce n’était pas un quartier facile. C’est un endroit situé à l’est de Londres, et tout le monde sait que ce n’est pas simple. Seuls les gens forts survivent et s’en sortent. Que ce soit à l’école, dans le football, etc. Moi, quand j’avais six ou sept ans, je jouais avec des mecs qui avaient 18, 19 ou 20 ans. Et je me battais, car même s’il y avait la différence d’âge, je ne voulais pas être celui qu’on rejette parce qu’il est plus petit. J’ai toujours fait en sorte de ne pas être mis de côté. La rue m’a appris ça. Mais ma mère et mon entourage me l’ont appris aussi. Et c’est quelque chose qui est ancré en moi, aujourd’hui.

Tout ce que vous faîtes aujourd’hui, est-ce que vous le faites guidé par l’idée de rendre à votre mère, qui a semble-t-il joué un rôle capital dans votre réussite, n’est-ce pas ?

Tous ceux qui me connaissent savent combien ma mère compte pour moi. Elle a toujours été là, depuis le premier jour où j’ai tapé dans un ballon. S’il y a bien quelqu’un qui sait ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, c’est bien elle. Parfois, quand je ne fais pas un bon match, que ça me fait mal ou que ça me pèse, elle est toujours là. A me remonter le moral. Elle me dit : moi je sais de quoi mon fils est capable, je sais qu’il va se reprendre, je veux voir mon fils se relever au prochain match. Des choses comme ça. Et oui, tout le monde sait qu’elle est importante pour moi. Et chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, je pense à elle. Et je tente de lui donner en retour. Oui, on peut le dire. Elle est vraiment spéciale pour moi.

Elle vit en Angleterre ?

Oui, à Londres.

Vous avez des frères, des sœurs ?

Je n’ai qu’un seul frère (Shaun), il vient de signer pour Newcastle. Un contrat de deux ans qui peut déboucher sur un contrat professionnel.

Quel poste ?

Comme moi (sourire). Il peut jouer sur l’aile gauche, sur l’aile droite, ou avant-centre. Mais il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Et puis j’ai deux sœurs dont je suis très proche. SI j’ai besoin, elles sont toujours là. Et moi aussi pour elles. Nous sommes une famille très soudée. Mon père, lui, est décédé. Il est mort il y a deux ans, en 2019.

On parlait des postes : lequel a votre préférence ? Ailier ou avant-centre ?

C’est étrange vous savez, parce que tout le monde me pose la question. En fait, quand j’étais jeune et jusqu’à l’âge de 18 ou 19 ans, j’étais numéro neuf. Avant centre. Mais quand je suis passé pro, j’étais trop petit pour être numéro 9 et comme j’étais rapide, on m’a mis ailier. Je me suis fait à ce nouveau rôle. Mais en réalité, peu importe où je joue sur le terrain, tant que je continue à dribbler, faire des passes et marquer.

Quel est la phrase ou le conseil le plus précieux qu’il vous a donné ?

« Ne compte pas les jours, fais en sorte que les jours comptent ». J’étais adolescent quand j’ai lu cette phrase (de Mohammed Ali, ndlr). C’est une phrase qui m’a beaucoup marqué. En gros, quoi que tu veuilles dans la vie, fonce et fais en sorte d’y parvenir. Ne perds pas de temps. Bon, il y en a plusieurs des phrases… tu me fous la pression à me demander de m’en souvenir, là, maintenant (rires). Il y en a plusieurs. Mais celle-ci est une qui compte pour moi.