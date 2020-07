Stephy Mavididi : le nouveau joyaux du Montpellier Hérault

A Arsenal, où il a fait toutes ses classes, Stephy Mavididi (22 ans) a longtemps été considéré comme l'un des plus belles promesses du club et du football britannique. International anglais, des moins de 17 ans jusqu'au moins de 20 ans, le jeune homme est notamment passé entre les mains de Thierry Henry, lors de la saison 2015/2016, chez les Gunners.

Prêté à plusieurs reprises dans des formation de Championship et de League One (Preston, Charlton), puis parti ensuite en Italie, où il a flirté avec l'équipe première de la Juventus de Turin et participé à une rencontre de Serie A face à la Spal (avril 2019), c'est finalement la Ligue 1 qui lui a permis de se lancer pour de bon dans le monde professionnel : Dijon la saison passée, Montpellier pour les quatre prochaines.

Thierry Henry a entraîné Stephy Mavididi en 2016 à Arsenal © Getty - David Price

Les bons souvenirs de François Rodrigues

Stephy Mavididi reste un diamant à polir, qui a encore "tout à prouver au plus haut niveau", mais son arrivée dans l'Hérault constitue "un gros coup" et un "pari judicieux" opéré par les dirigeants du MHSC, selon François Rodrigues. Aujourd'hui directeur du centre de formation du Havre, l'ancien coach des U17 et des U19 du Paris-Saint-Germain se souvient de ce garçon, qu'il a affronté à plusieurs reprises dans les deux catégories : "C'est un peu le Odsonne Edouard anglais, c'est la même génération (...) Je me souviens d'un garçon très rapide, très opportuniste dans ses déplacements et habile des deux pieds".

Chez les moins de 17 ans, il a notamment donné du fil à retordre aux parisiens, lors du tournoi d'Al Kass, au Qatar, en 2015. Une compétition remportée par le PSG, qui avait sorti les anglais avant la dernière marche (2-1), avec une réduction du score sur penalty, signée Stephy Mavididi. Ce dernier avait alors été "désigné meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi".

Des souvenirs du natif de Derby, François Rodrigues en a aussi en Youth League. Il se souvient notamment de l'édition 2015/2016. Partenaire à l'époque du français Jeff-Reine Adélaide, Stephy Mavididi avait "fait souffrir" les partenaires de Moussa Diaby à l'aller (0-0), avant d'inscrire un doublé au retour (2-2), contre les coéquipiers de Dan-Axel Zagadou, ancien défenseur du PSG aujourd'hui à Dortmund.

Avec lui, Montpellier mise donc sur un joueur en devenir, qui pourrait à la fois rapporter des points et un joli pactole, dans les années à venir. Il est en tous cas une arme redoutable, un profil qui manquait à l'effectif de Michel Der Zakarian, et qui pourrait permettre de couronner de succès le prochain exercice héraultais, en Ligue 1.