Steve Ambri, troisième recrue du mercato hivernal au Nîmes Olympique

Steve Ambri, ancien milieu de terrain offensif de Sochaux et Valenciennes, s'engage au Nîmes Olympique.

En signant à Nîmes, il signe son grand retour en France. Steve Ambri a résilié son contrat avec le FC Sheriff Tiraspol, en Moldavie. À 25 ans, il est officiellement sous contrat avec le Nîmes Olympique (Ligue 2) jusqu'à la fin de saison. Le milieu de terrain, qui est aussi pour la petite histoire cousin de Ferland Mendy (Real Madrid), a déjà 116 matchs de Ligue 2 dans les jambes, sous les couleurs de Sochaux et Valenciennes. Gaucher, il a un profil de milieu offensif et peut jouer attaquant.

Il portera le numéro 9.

Steve Ambri est la troisième recrue des Crocos cet hiver. Il rejoint aux autres milieux de terrain qui ont déjà signé, et aux profils plus défensifs : Joseph Lopy et Guessouma Fofana.