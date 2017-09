Steve Mandanda de retour avec l'OM face à Toulouse

Il n'aura finalement manqué que 2 rencontres. Steve Mandanda retrouve le groupe marseillais qui affronte Toulouse ce dimanche.

Sa blessure a quelque peu enflammé la toile et les réseaux sociaux. Un de plus. Après K. Mitroglou ou encore Aymen Abdennour. Steve Mandanda blessé (adducteurs), c'est déjà assez rare c'est vrai. Et son forfait a vite alimenté les doutes sur la préparation physique de l'OM.

Y. Pelé invincible

Mais l'essentiel pour l'OM est bien que pendant son absence, Yohann Pelé est resté fidèle à sa tradition marseillaise : 2 matchs, aucun but encaissé. Que ce soit face à Konyaspor en Europa Leage (victoire 1-0) ou à Amiens dimanche dernier en ligue 1 (succès 2-0).

"Il est guéri, donc il retrouve sa place. J'en profite pour dire combien on a de la chance d'avoir 2 grands gardiens. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. On savait qu'avec Yohann (Pelé) on était tranquille, et il l'a démontré " Rudi Garcia

En revanche, le défenseur tunisien Aymen Abdennour est d'ores et déjà forfait. Et la première apparition de Kostas Mitroglou dans le groupe reste incertaine ; l'attaquant grec n'a toujours pas joué depuis son arrivée fin août au mercato, mais Rudi Garcia n'exclut pas de le voir sur la feuille de match ce week-end : "c'est possible ; tant qu'il n'aura pas joué avec le groupe à l'entraînement, on ne prendra aucun risque avec lui"