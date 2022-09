Steve Mandanda de retour équipe de France après un an d'absence

Steve Mandanda va retrouver Clairefontaine après plus d'un an d'absence pour le match face au Danemark ce dimanche 15 septembre. La dernière fois que le portier Rouge et Noir a été appelé par le sélectionneur c'était pour l'Euro 2021. Steve Mandanda cumule à 37 ans, 34 sélections en Bleu.