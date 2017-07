Steve Mandanda de retour à l'OM

Cette fois, Steve Mandanda revient bien à l'Olympique de Marseille... un an seulement après son départ pour Crystal Palace. Selon nos confrères de L'Equipe, il vient de signer un contrat de trois ans.

Les virages du Stade vélodrome sont déjà clairement prêts à de nouveau scander son nom, et son surnom : El Fenomeno. Steve Mandanda, 32 ans, n'aura finalement quitté l'Olympique de Marseille que le temps d'une courte parenthèse : une saison en Angleterre, à Crystal Palace.

Dernier match pro : le 5 novembre 2016

Sportivement, cette expérience outre Manche n'aura clairement pas été une réussite pour lui. Il a très peu joué (9 matchs) en Angleterre, et surtout il s'est blessé au genou. Une blessure au genou qui aura mis du temps à être effacée, et qui l'a définitivement écarté de la course au poste de titulaire. En attendant l'accord définitif entre l'OM et le club anglais sur le montant du transfert, Steve Mandanda s'est entraîné de son côté, à Marseille, pour être prêt à reprendre au plus vite avec le groupe de Rudi Garcia.

C'est fait pour #Mandanda à l'#OM. Il s'est engagé pour une durée de 3 ans. Le retour d'une figure du club qui compte ! pic.twitter.com/dBJ17E5hPz — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 11, 2017

Le record de Scotti

Mandanda et l'OM, c'est déjà une longue histoire : 9 saisons, quelques titres dont celui de champion de France en 2010, des parades à la pelle, mais surtout une stature, un gardien rassurant. Il revient "chez lui". Et en misant sur lui, l'OM reprend surtout un garçon à l'état d'esprit irréprochable.

«Il ne sera pas capitaine. Je ne choisis jamais un gardien. Pour moi, le gardien est un capitaine, pas besoin de lui donner le brassard.» Rudi Garcia dimanche après la victoire de l'OM (2-0) en amical contre l'Etoile Sportive du Sahel.

Le grand fan de boxe qu'il est n'attend plus qu'une chose : remonter sur le ring. Et l'horizon est clairement dégagé avec un objectif qui dépasse désormais l'anecdotique : il pourrait carrément battre cette saison le record de matchs disputés avec l'OM toutes compétitions confondues. 453 matchs : un record détenu jusqu'ici par Roger Scotti, milieu offensif à Marseille de 1942 à 1958.