Steve Mandanda : "j'ai envie de montrer que je suis là encore, et que je ne suis pas mort"

La page Crystal Palace est déjà clairement tournée pour Steve Mandanda. De retour à l'Olympique de Marseille, le gardien semble plus déterminé et plus affûté que jamais.

Il est toujours comme un poisson dans l'eau à Marseille et au centre Robert Louis-Dreyfus. Depuis son départ pour Crystal Palace voilà un an, le club a pourtant été considérablement restructuré : nouveaux dirigeants, nouvel entraîneur, effectif profondément remanié. Mais Steve Mandanda, pour son retour, dégage déjà l'aura d'un leader retrouvé.

"Pour moi c'était une évidence que je devais rentrer" Steve Mandanda

En Angleterre, son parcours laisse tout le monde sur sa faim, à commencer par lui évidemment : 9 matchs seulement dans les jambes, et surtout une blessure au genou contractée lors d'un rassemblement avec l'Equipe de France. Mais il promet : il est prêt, et s'est entraîné pour réussir son retour.

"On a beaucoup parlé, on m'a un peu enterré. Moi je suis vraiment déterminé à faire quelque chose de grand. J'ai envie aussi de montrer que je suis là encore, et que je ne suis pas mort" Steve Mandanda

Nul n'est prophète en son pays. Steve Mandanda connaît l'adage par coeur. Il a passé 9 saisons déjà à défendre les couleurs de l'OM. Beaucoup le considèrent comme une légende vivante à Marseille. Lui mesure à la fois l'honneur et la pression que cela peut représenter. Il sait qu'à Marseille plus que partout ailleurs, on brûle très vite les idoles de la veille. Mais il assume et s'y prépare.

"Je ne suis pas inquiet, je connais la maison, tout ce qu'il peut se passer ici, donc tout devrait bien se passer" Steve Mandanda

En son absence l'an dernier, Yohann Pelé a largement tenu la baraque. Mais si S. Mandanda revient, ce n'est pas pour couper les citrons. Concurrence entre les deux gardiens ? Emulation plutôt. Mais la hiérarchie est claire. Steve Mandanda est le titulaire en puissance, celui qui doit garder sa place dans le wagon de l'Equipe de France et battre dans les prochaines semaines le record de matchs disputés sous les couleurs de l'OM.