Le gardien de l'OM n'a pas apprécié, c'est un euphémisme, la défaite de son équipe face à Lyon ce dimanche (2-3), devant son public. A l'issue de la 30e journée de Ligue 1, l'OM perd du terrain sur Monaco, 2e, et n'a plus que 2 longueurs d'avance sur les Lyonnais, 4e

MARSEILLE

L'Olympique de Marseille, décidément, n'y arrive pas faxe aux "gros bras" du championnat. Ce dimanche, au Stade Vélodrome, les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés face à Lyon (2-3). Marseille a pourtant ouvert le score, grâce à Rolando (31e) suite à un coup franc de Dimitri Payet et une remise d'Adil Rami.

"Il y a beaucoup de frustration, de déception, on ne fait pas un bon match. On a beaucoup parlé cette semaine et au final on se fait exploser." Steve Mandanda

Le gardien de l'OM fait référence, en particulier, à une déclaration de F.Z.Anguissa, chez nos confrères de La Provence la veille du match.

A la 42e minute, Lyon se relance grâce à un.. but contre son camp d'Adil Rami. Et Lyon finit même par doubler la mise, sur une superbe frappe enroulée d'Houssem Aouar (2-1 à la 52e). La suite ? L'OM revient, et égalise par K. Mitroglou (84e), mais cède en toute fin de match : à la 90e minute, Mariano bat Rolando de la tête et sert M.Depay, qui lui aussi gagne son duel aérien sur Adil Rami et lobe Steve Mandanda (3-2 pour Lyon).