Steve Mandanda prolonge son contrat à l'OM

Après Dimitri Payet lui aussi prolongé jusqu'en 2024, l'Olympique de Marseille annonce la prolongation de contrat de son emblématique gardien Steve Mandanda. Agé de 35 ans, le gardien signe pour trois saisons supplémentaires. Avec 549 apparitions sous le maillot olympien, "Il Fenomeno" est le joueur qui a le plus porté la tunique bleu ciel et blanc des Marseillais. A l’instar de Payet, Mandanda est en contrat longue durée, mais avec un salaire rabaissé. En dessous des 280 000 euros mensuels qu’il gagnait jusqu’à présent. L’OM fait à nouveau chuter ses dépenses salariales, une exigence du Fair Play Financier.

Une histoire d'amour qui dure depuis 13 ans

"25 août 2007, Steve Mandanda dispute à Caen son premier match sous les couleurs de l'OM. 26 août 2020, 13 ans et un jour plus tard, l'emblématique gardien de but prolonge son contrat avec le club olympien pour trois saisons supplémentaires", se réjouit le club dans un communiqué. Mandanda est arrivé à Marseille du Havre en 2007. A Marseille, l'international a notamment remporté le championnat de France en 2010, la coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, et disputé en 2018 la finale de la Ligue Europa, perdue contre l'Atlético de Madrid. La même année, il a remporté avec ce dernier la Coupe du Monde en Russie avec l'équipe de France, dont il est le gardien N.2 derrière Hugo Lloris.

Avec les Bleus, Mandanda compte 32 sélections.