Steve Savidan : "Je n'oublierai jamais cette année au SM Caen"

France Bleu : On vient prendre de vos nouvelles. Que devenez vous , Steve Savidan ?

Steve Savidan : Cela va super bien (rire). Après pas mal de petits changements, de tâtonnements, je suis distributeur commercial et ambassadeur pour la société Véo. Ce sont des caméras sportives, la petite caméra verte qui est autour des terrains.

F.B : Et est ce que vous avez encore des activités avec Valenciennes ?

S.S : Non. Je n'en n'ai plus aucune depuis le 1ᵉʳ juillet 2022.

FB : Les supporters de Valenciennes nous demandent si vous êtes d'accord avec la banderole qu'ils ont placée pour dire que le Valenciennes Football Club doit redevenir un club populaire et ambitieux?

S.S : Alors oui, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Ils m'ont interpellé un peu sur les réseaux sociaux pour signer une pétition et je leur réponds s'ils m'entendent qu'en fait, pour signer une pétition, il faut déjà la comprendre, il faut l'assimiler. Et il faut toujours la remettre dans un contexte. Et je ne suis pas trop fan au fait de signer des pétitions. Je suis plutôt pro-actif et plutôt pour mettre des choses en place.

FB : Caen et Valenciennes sont deux clubs qui ont compté évidemment pour votre carrière. Valenciennes compte-t-il un peu plus ou mettez-vous les deux clubs au même niveau?

S.S : Oui, Valenciennes a un peu plus de temps d'avance parce que j'y suis resté quatre ans. Et puis on a vécu deux montées. Donc c'est vrai qu'en terme d'intensité et d'émotion, c'était énorme. Mais Caen était dans la continuité du plaisir que je prenais. En plus, j'ai eu ma sélection avec Caen, donc je n'oublierai jamais quand même cette année à Caen. Et c'est là où j'ai arrêté le foot en plus.

FB : Suivez-vous les résultats des deux clubs ?

S.S : Alors je suis les résultats des deux formations - Bon après c'est assez simple parce que comme les deux sont des champions du match nul, c'est quand même assez simple de regarder les résultats. (Douze pour Valenciennes, onze pour Caen)

FB : Vous étiez un attaquant d'instinct dans une Ligue 2 qui n'était peut être pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur la Ligue 2 ? On dit souvent qu'il y'a moins de buts qu'en Ligue 1 et que c'est plus dur pour les attaquants?

S.S : La Ligue 2, comme comme la Ligue 1, progresse d'année en année. La grande différence ces dix dernières années, c'est que le joueur, individuellement, est devenu vraiment un athlète de haut niveau et s'est mis à la hauteur des autres disciplines de sportif de haut niveau. Donc déjà, ça, c'est quand même une très grande amélioration. Le joueur n'est plus basé que sur les performances collectives. Il est aussi matché sur les performances individuelles. On le voit très bien avec l'intégration des datas, donc c'est quand même les deux grandes évolutions. On est venu un peu plus dans l'individualisation de la performance.

FB : Les datas sont arrivées en force, ce qui n'était pas encore le cas quand vous étiez sur le terrain ?

S.S Non, cela commençait. Il y avait certains prémices et on le voit aujourd'hui. Certains clubs utilisent les datas un peu comme la méthode américaine. C'est comme Toulouse qui recrute aujourd'hui son entraîneur ou ses joueurs à la data. Alors avec la data, on n'est pas simplement que sur les courses à haute intensité. On est sur la connexion cognitive qui est éventuellement possible avec les autres joueurs, l'adaptation à des schémas de jeu…. Honnêtement les datas sont rentrés et c'est très bien. Ça évite surtout certains qui se cachent un peu ou qui se cachaient.

FB : Le poste d'attaquant est toujours un poste qui est toujours en première ligne et qui est beaucoup soumis à la critique. C'est le cas par exemple d'Alexandre Mendy qui, malgré onze buts cette saison, est parfois un peu décrié. Comment regardez-vous ces critiques sur le poste d'attaquant?

S.S : C'est normal, c'est comme tout poste à responsabilités, c'est exactement comme le gardien. Ce sont les deux postes, on va dire les plus en vue ou les plus critiquables sur un collectif. Maintenant, Mendy a aujourd'hui, j'ai envie de dire par rapport au classement de Caen, il est dans le tempo. Il ne peut pas tout faire tout seul. On dit souvent que l'attaquant et le buteur finissent le travail collectif. Si le jeu est trop subi, à un moment donné on va voir beaucoup le gardiens. Si le jeu n'est pas assez construit , n'est pas assez abouti, on verra moins l'attaquant.

FB : Valenciennes et le Stade Malherbe Caen sont depuis longtemps en Ligue 2. Cette Ligue 2 est de plus en plus compliquée et c'est de plus en plus difficile pour remonter. On le voit cette saison avec Bordeaux et Saint-Etienne?

S.S : J'habite à Bordeaux et je suis assez régulièrement Bordeaux. C'est d'autant plus compliqué qu'on a réduit l'accession et augmenté la descente - Merci les clubs de Ligue 1 qui veulent protéger leurs acquis. Donc on le voit très bien, il est très très compliqué aujourd'hui de monter. Il y a quand même pratiquement deux places en moins avec les barrages, donc ça devient très compliqué pour monter et d'autant plus compliqué aussi pour se maintenir. Parce que le niveau général augmente. On le voit très bien avec les clubs de National qui se restructurent. Et quand ils accèdent à la Ligue 2, ils sont très présents. Donc voilà, les clubs doivent aussi évoluer et s'améliorer.