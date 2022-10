Stijn Spierings après TFC-Angers : "On prouve qu'on est capables de jouer en Ligue 1"

Stijn Spierings a réalisé un très bon match ce dimanche au Stadium lors de la victoire du TFC (3-2) face à Angers. Retour avec lui sur la quatrième victoire de la saison des Violets, désormais dans le Top 10 de la Ligue 1.

Après le nul à Lyon, vous confirmez à la maison...

"Oui, on prend sept points lors des trois derniers matches, ça donne beaucoup de confiance. On est très contents, on met des équipes derrière nous et c'est très bien."

Le TFC est le promu le plus efficace en ce début de saison...

"On prouve qu'on est capables de jouer en Ligue 1. La saison est encore longue, on peut être satisfaits aujourd'hui mais on ne peut pas se dire qu'avec 15 points on peut la jouer relax."

Les trois buts viennent du milieu de terrain "Benelux". C'est sympa ?

"La semaine dernière, on était tous les trois avec nos familles à Barcelone, avec Brecht et Branco. C'est spécial de marquer tous les trois dans un même match. Je suis vraiment très heureux avec ces mecs ici."

Raconte-nous ton but...

C'était un beau but ! J'ai d'abord pensé à frapper sans contrôle mais finalement non. Je tire et c'est plutôt bien parti ! C'est le meilleur endroit pour marquer un but comme ça : devant tes propres supporters et devant les Indians. C'est un beau dimanche."