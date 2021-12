Stijn Spierings avant Niort-TFC : "Prendre 7 ou 9 points d'ici Noël"

Le Toulouse Football Club, leader avec un match en moins par rapport à ses poursuivants, à l'occasion de creuser l'écart en cas de succès à Niort lundi soir.

"Ne pas regarder les autres"

Invaincus à l'extérieur cette saison, les Toulousains comptent bien poursuivre la série mais ne veulent pas se mettre la pression après les faux-pas d'Ajaccio et d'Auxerre : "Je ne veux pas trop regarder les autres équipes. Si on regarde les autres tout le temps, ce n'est pas bon. Si on fait notre boulot, on pourra monter. Il faut juste rester concentré sur nous. On pourra regarder les autres quand il restera que cinq ou dix journées", explique le milieu de terrain Stijn Spierings.

Une belle opportunité

Les poursuivants du TFC, Ajaccio et Auxerre, ont été accrochés à domicile ce weekend. Toulouse, en cas de victoire, prendrait quatre points d'avance sur leur dauphin corse. Le milieu néerlandais se fixe un objectif de points avec les trois matches restants (déplacement à Niort et Nîmes, réception de Rodez) : "A Noël on veut être leader du championnat. Si on prend 7 ou 9 neuf points, ce sera bien."

Pour ce rendez-vous dans les Deux-Sèvres, le coach Philippe Montanier devra faire sans Branco Van den Boomen, suspendu.

Anthony Rouault proche d'un retour

Le TFC, qui a encore trois journées de Ligue 2 et un 32e de finale à négocier d'ici la fin de l'année civile, pourra bientôt compter sur le retour du défenseur Anthony Rouault, victime d'une fracture du pied il y a plusieurs semaines. C'est la bonne nouvelle de cette fin d'année : "Il fera son retour dans le collectif ce lundi. Il pourra participer aux séances collectives. Tout est bien consolidé. Après de nombreuses semaines sans jouer, il faut retrouver le rythme. On verra quand il sera apte à reprendre la compétition. Cela passera par des matches en réserve ça c'est sûr."