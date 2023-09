Stijn Spierings pourrait jouer dès dimanche à Marseille avec le TFC

Le milieu de terrain néerlandais Stijn Spierings va de nouveau porter le maillot du TFC. Après son arrivée remarquée à l'aéroport de Blagnac ce mercredi soir, il devrait s'entraîner dès jeudi après-midi.

Carles Martinez Novell "heureux"

Carles Martinez Novell s'est dit "très heureux du retour de Stijn Spierings. Parfois on réalise que certains joueurs sont faits pour jouer dans un club. On était tous tristes de le voir partir. On est très contents de l'avoir en renfort. Je suis content des joueurs que j'avais mais un pur numéro six c'est important.

Stijn Spierings pourrait s'entraîner dès jeudi après-midi et vendredi. "On verra mais il pourrait être présent pour le prochain match"

Cissokho va reprendre la course

Hormis ce retour inattendu de Stijn Spierings, le TFC peut compter sur un effectif presque au complet. Trois joueurs internationaux n'étaient toujours pas disponibles ce jeudi matin. Ibrahim Cissoko lui est de retour sur l'île du Ramier : "Il s'entraîne ici et va bientôt reprendre la course", assure le coach toulousain.