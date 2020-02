Strasbourg : 5 cabinets d'architectes renommés en lice pour la rénovation du stade de la Meinau

Une première étape importante a été franchie en vue de la rénovation du stade de la Meinau qui devrait être terminée en 2025. Cinq groupements d'architectes ont été retenus parmi plus d'une quarantaine de candidats.

Strasbourg, France

C'est la priorité du Racing : la rénovation du stade de la Meinau qui passera de 32.500 places à 26.000 actuellement. Les travaux devraient démarrer en mai 2022 et s'achever en 2025. Mais à qui reviendra cette tâche ?

Cinq candidats (deux cabinets anglais, deux français et un allemand) ont été retenus par un jury, composé d’élus de l’Eurométropole de Strasbourg et de personnalités compétentes (architectes, responsables de la construction de la collectivité). Ils ont été présenté à la Meinau ce mercredi 12 février dans une loge du stade lors d'une conférence de presse. Ils ont tous une solide expérience dans la construction et la rénovation de stades de football.

Concernant les cabinets français, 2Portzamparc a participé à la rénovation du Parc des Princes, et SCAU au relooking du Vélodrome ou encore à la création du Stade de France.

Les deux groupes anglais, KSS Group, a dessiné les nouvelles tribunes de Liverpool alors que Populous a créé le Groupama Stadium de Lyon. Enfin, le cabinet allemand a signé des stades de grande envergure comme à Shanghai, Leverkusen, Schalke 04, ou Wolfsburg.

Choix définitif de l'architecte en juillet

Le grand lauréat sera connu en juillet. Dans leur projet, les candidats devront tenir compte d'une chose importante. Ils devront faire en sorte que la Meinau puisse accueillir au moins 20.000 spectateurs pendant toute la durée des travaux. L'enveloppe financière débloquée par les collectivités s'élève à 100 millions d'euros.