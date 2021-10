Strasbourg - ASSE : "On y va pour gagner" promet le milieu des Verts Zaydou Youssouf

Le derby est un match à part. C'est vrai mais cette saison il serait de bon ton qu'il ressemble un peu plus aux autres. En tout cas au prochain. En l'occurrence celui face aux Racing Club de Strasbourg où l'AS Saint-Étienne se déplace ce dimanche à 15 heures pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Contre Lyon il y a deux semaine les Verts n'ont toujours pas gagné. Mais ils ont livré le meilleur match de leur saison et entendent passer la seconde. "On est dernier du championnat souffle Zaydou Youssouf. Évidemment que l'on va à Strasbourg pour prendre les trois points. Après selon ce qu'il se passe dans le match si on voit que l'on ne peut pas gagner il faudra au moins ramener un point".

Pour espérer s'imposer il faudra que l'AS Saint-Étienne se débarrasse de sa mauvaise habitude d'être systématiquement mené au score. Deux fois seulement cette saison les Verts ont menés. C'était à Lens, et ils avaient finalement concédé le match nul (2-2). "Il faut qu'on arrête d'être dans la réaction reconnait le milieu de terrain des Verts. Si on doit attendre à chaque fois qu'on encaisse un but pour jouer cela va être compliqué de gagner un match".