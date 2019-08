Strasbourg se déplace à Reims avec la révélation Simakan

Après Anthony Caci et Youssouf Fofana la saison passée, un nouveau jeune formé au Racing Club de Strasbourg éclot au plus haut niveau. Le souriant défenseur Mohamed Simakan, 19 ans, s'est parfaitement remis d'une saison quasiment blanche (blessure au genou).

Strasbourg, France

S'il partage bien une chose avec l'attaquant Lebo Mothiba, c'est un franc sourire qui ne quitte jamais son visage juvénile. Mohamed Simakan, 19 ans, est un gamin qui croque sa première saison pro à pleines dents. Il faut dire que le jeune défenseur, originaire de Marseille, a broyé du noir la saison passée. Auteur d'une préparation estivale remarquable, il s'est rompu les ligaments croisés du genou lors d'un match amical à Gand. Revenu d'une longue convalescence, il s'était à nouveau blessé à l'épaule en fin de saison avec l'équipe réserve du Racing.

Un sourire perpétuel

"Moi, j'ai tout le temps le sourire, car c'est un plaisir de jouer, se réjouit Mohamed Simakan. Quand on s'est arrêté aussi longtemps (de jouer), on croque tout à pleines dents. Le Racing est un club très familial qui fait progresser les jeunes. Le coach est exigeant sur nos performances. Après c'est donnant-donnant. Il te donne petit à petit sa confiance et il faut lui rendre. Chaque minute qu'il me donne, je la prendrai avec plaisir et je me donnerai à fond".

Après un court passage par le centre de formation de l'OM, Mohamed Simakan est détecté par le Racing. Défenseur central de formation, il joue davantage latéral droit depuis le début de la saison : "Je commence à m'adapter à ce poste-là. J'essaie de faire ce que le coach me dit et d'ajouter ma touche. Temps que le coach me donne du temps de jeu, je suis là avec plaisir".

Un grand frère professionnel

Les débuts en pro de Mohamed Simakan sont suivis de près par un certain Ismaël Bangoura, qui n'est autre que son grand frère. Cet attaquant a joué notamment à Ajaccio, au Mans, à Rennes, à Nantes et il évolue désormais en Arabie Saoudite. "Il est content, on débriefe tout ensemble, mes matchs, mes placements, mes passes, mes centres", se marre le jeune défenseur strasbourgeois, une nouvelle fois retenu dans le groupe qui se déplace à Reims (Bellgarde et Botella intègrent aussi ce groupe que quittent Corgnet et Zohi, laissés au repos). Pour l'instant, Mohamed Simakan a joué les quatre premiers matchs de Coupe d'Europe, mais il était sur le banc pour la reprise de la Ligue 1 face à Metz.

Reims, un écueil important avant Francfort

Ce dimanche, le Racing se déplace à Reims, brillant vainqueur à Marseille (2-0) lors de la première journée de Ligue 1. "On a ce match de Marseille en référence, avec une équipe qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière, ce qui nous donne des certitudes dans le jeu, explique l'entraîneur rémois David Guion. Donc, on va continuer à s'appuyer là-dessus pour ce match de dimanche".

Son homologue strasbourgeois Thierry Laurey, qui a mis au repos certains de ses cadres face à Plovdiv jeudi (Martin, Thomasson, Lala, Djiku), devrait à nouveau faire tourner : "Les joueurs savent très bien que les matchs vont s'enchaîner, qu'ils ne pourront pas tous les jouer, que la concurrence va être un peu plus rude. On ne choisira pas entre le championnat et la Coupe d'Europe, on donnera le meilleur à chaque match. L'équipe n'a pas forcément été au maximum pour l'instant, mais on est là où on voulait être, à deux points près perdus contre Metz".

Reims - Racing, c'est à suivre ce dimanche dès 16h30 sur France Bleu Alsace, coup d'envoi à 17 heures.