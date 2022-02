Strasbourg : beaucoup de joueurs incertains (dont Sels et Ajorque) avant le déplacement à Angers

C'est peut-être l'une des (rares) limites actuelles du Racing Club de Strasbourg, qui pointe à une incroyable quatrième place en Ligue 1 après 23 journées. Son effectif est très limité, au moins en ce qui concerne le nombre de joueurs d'expérience. Et l'accumulation des matchs sur des terrains gras d'hiver commence à avoir des conséquences sur les organismes de joueurs très sollicités, à cause de ce manque de profondeur de banc.

L'entraîneur Julien Stéphan a indiqué que le gardien de but Matz Sels, les défenseurs Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi et Ismaël Doukouré, ainsi que l’attaquant Ludovic Ajorque étaient tous absents de l'entraînement de ce vendredi, pour des bobos divers et variés. Le meilleur buteur du club "Ludo" Ajorque est notamment touché au genou, alors que Gerzino Nyamsi traîne une douleur articulaire récurrente depuis des semaines.

"On libère des plages de repos"

"Depuis maintenant de nombreuses semaines, on est obligés en permanence de se réajuster, explique Julien Stéphan. Ça tire sur les organismes, ça tire sur certains joueurs à certains postes. Certains pourraient avoir besoin de souffler et on ne peut pas forcément le faire. On s'organise, on libère des plages de repos pendant les semaines d'entraînement pour espérer récupérer le maximum de monde le week-end".

Gameiro, Aholou et Diallo de retour

Le défenseur Maxime Le Marchand, opéré au dos est toujours absent. Le Racing enregistre en revanche les retours de Kevin Gameiro, de Jean-Eudes Aholou et de l'attaquant Habib Diallo, rentré ce jeudi du Sénégal, où il a fêté le premier titre de son pays à la Coupe d'Afrique des nations. Mais il ne s'est plus entraîné depuis samedi dernier et devrait avoir un temps de jeu réduit.

Le Racing tentera dimanche à Angers de conserver sa brillante quatrième place face à une équipe du SCO, qui "hormis Paris, n'a pas d'équivalent en termes de dribbles cette année en Ligue 1, avec Boufal, Fulgini, Ounahi", dixit Julien Stéphan.