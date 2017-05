Strasbourg-Bourg-Péronnas : une victoire et le Racing retrouve la Ligue 1

Strasbourg joue sa montée en Ligue 1 ce vendredi soir. Une victoire contre Bourg-Péronnas à la Meinau permettrait à Strasbourg de retrouver le plus haut niveau qu'il a quitté il y a neuf ans. Le Racing sera soutenu par 27.000 spectateurs.

Le Racing club de Strasbourg est passé maître dans l'art du suspense. Les footballeurs strasbourgeois jouent leur montée en Ligue 1 ce vendredi soir face à Bourg-Péronnas, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Les Alsaciens sont maîtres de leur destin puisqu'une victoire leur suffit pour assurer leur accession.

Le Racing qui sera soutenu par des milliers de supporters. Le match se jouera à guichets fermés au stade de la Meinau devant 27.000 personnes. Face aux demandes de billets non satisfaites, la ville de Strasbourg a même décidé d'ouvrir le Zénith et de retransmettre le match sur écran géant pour 10.000 spectateurs de plus.

LIRE AUSSI :

"Il faut prendre un peu de recul face à l'excitation qu'il y a autour de nous", confie Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois.

Si on est là, c'est qu'on n'est pas une équipe de quiches, il faut qu'on s'appuie sur nos forces !" - Thierry Laurey, entraîneur du Racing club de Strasbourg

Le Racing avait été relégué en Ligue 2 en 2008. Le club est même descendu en CFA en 2011 à la suite d'une liquidation judiciaire. Repris l'année suivante par Marc Keller, il a alors commencé son ascension. Le RC Strasbourg est une institution en Alsace. Fondé en 1906, le club compte à son palmarès un titre de champion de France en 1979, trois coupes de France (1951, 1966, 2001) et deux coupes de la Ligue (1997 et 2005).

Émission spéciale dès 19h ce vendredi soir sur France Bleu Alsace depuis la Meinau. Coup d'envoi à 20h30.