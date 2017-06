Strasbourg : début de la campagne d'abonnement pour le Racing

La campagne d'abonnement pour la saison 2017-2018 du Racing club de Strasbourg s'ouvre ce mardi soir. L'objectif est de dépasser les 7.500 abonnés.

Deux semaines et demi à peine après la montée du Racing club de Strasbourg en Ligue 1, la campagne d'abonnement pour la saison 2017-2018 commence ce mardi soir.

Elle se fera en plusieurs étapes :

Mardi 6 juin (fin de journée) : ouverture de la campagne de réabonnement sur le web. Cette date est exclusivement réservée aux abonnés de la saison 2016-2017 et la procédure d’abonnement est uniquement possible via internet.

: ouverture de la campagne de réabonnement sur le web. Cette date est exclusivement réservée aux abonnés de la saison 2016-2017 et la procédure d’abonnement est uniquement possible via internet. Mardi 13 juin (fin de journée) : ouverture de la campagne d’abonnement sur le web

: ouverture de la campagne d’abonnement sur le web Mardi 27 juin (à 10h) : ouverture de la campagne d’abonnement aux guichets du stade de la Meinau. Les ventes s’effectueront du lundi au vendredi, de 10h à 18h non stop.

Entre 179 et 500 euros l'abonnement annuel

"Cela ne vous a pas échappé, on passe de la Ligue 2 à la Ligue 1, forcément il a fallu réajuster les prix", explique le secrétaire général du Racing club de Strasbourg, Romain Giraud, "mais les augmentations sont raisonnables, notamment dans le kop, c'est quelques euros de plus". En résumé, il faut compter 179 euros pour le plus bas tarif d'abonnement annuel, autour de 500 euros pour le plus élevé (hors tarif premium).

Dépasser les 7.500 abonnés

L'an dernier le club strasbourgeois comptaient 7.500 abonnés en Ligue 2 (chiffre le plus important après le RC Lens), "l'objectif est de faire mieux !" confie Romain Giraud. "On sait que l'attente des Alsaciens est très forte, avoir une Meinau bien remplie serait une grande satisfaction".