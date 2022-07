Strasbourg : les supporters du RCSA se font dédicacer une BD sur le Racing

Une semaine après sa sortie, la librairie Kléber organisait ce mercredi une séance de dédicace du livre "Eternel Racing, 2011-2022, l'histoire d'une renaissance". Marc Keller, le président du club, ainsi que Matz Sels, le gardien de but, étaient présents.

Marc Keller est venu dédicacer l'album avec Matz Sels, le gardien de but du RCSA © Radio France - Antoine Jeuffin

De l'enfer au paradis

Signé Carlos Valdeira et Romain Sublon (éditions du Signe), cet album raconte l'histoire de la descente aux enfers du RCSA, et de sa folle remontée.

La BD met en images la rétrogradation du Racing en CFA 2 (5e division) en 2011, son rachat par Marc Keller, et sa remontée progressive en Ligue 1, qu'il n'a plus quittée depuis.

Les supporters répondent présents

Ca rappelle des souvenirs aux supporters : "Je me souviens que c'était l'année de mon mariage, je construisais ma vie et le Racing s'effondrait à côté", confie Grégory, maillot du club sur le dos. "Maintenant qu'on est de nouveau au plus haut niveau, ce sont des bons souvenirs", rit cet habitué de la Meinau.

"Le symbole est sympa dans le sens où on peut se rendre compte que quand on a touché le fond, on peut que remonter, et c'est un peu ce que représente le Racing en termes de philosophie", ajoute Paul.

Delphine, qui a déjà lu l'album, l'ouvre et montre une page : "on voit vraiment les différentes émotions des joueurs pendant les montées, je trouve que c'est une belle image", sourit cette fan de 20 ans.

Marc Keller, très heureux pour les supporters

Marc Keller, qui a repris le club en 2011, s'est dit "très heureux pour tous les supporters". L'ancien milieu du Racing (1991-1996) trouve que l'album "retrace parfaitement ce qu'il s'est passé depuis 10 ans. Le parcours a été incroyable et tout le monde a joué un rôle dans cette remontée : les salariés du club, les collectivités, et bien sûr le public, cette réussite est collective".