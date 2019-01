Strasbourg en demi-finale de la coupe de la ligue de football

Nabil Fekir pris en tenaille entre les Strasbourgeois Adrien Thomasson et Youssouf Fofana lors du match de quarts de finale de Coupe de la Ligue de football entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg.

Lyon, France

Enorme performance des footballeurs strasbourgeois mardi soir à Lyon en quart de finale de la coupe de la ligue. Le Racing est allé s’imposer 2-1 sur le terrain de l’olympique lyonnais et se qualifie pour les demi-finales. Une première depuis 2005.

Strasbourg à 90 minutes d'une finale

Ludovic Ajorque a ouvert le score en première mi-temps sur penalty. Mais Lyon égalise dès le retour des vestiaires grâce à Bertrand Traoré. On se dit alors que l’heure du Racing a sonné mais deux minutes plus tard Lamine Koné reprend de la tête un corner de Dimitri Lienard pour redonner l’avantage à Strasbourg. Il reste alors plus d’une demi heure à jouer. Intenable. Mais finalement le Racing a fait le dos rond sans jamais rompre à nouveau. Strasbourg est à 90 minutes d’une finale.

Prochain match à Toulouse dimanche

Le Racing poursuit donc sa belle aventure après avoir déjà éliminé Lille et Marseille aux tours précédents. Ce soir les quarts de finale continuent avec notamment PSG Guingamp. Le tirage au sort pour les demi-finales, c'est jeudi.

Prochain match pour le Racing : dimanche à 17 heures à Toulouse pour la vingtième journée de ligue 1. A vivre en direct sur France Bleu Alsace.