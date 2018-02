Strasbourg, France

Le Racing a affronté Chambly à quatre reprises en national entre 2014 et 2016, pour un bilan de trois victoires et d'une défaite. Un nouveau succès des Strasbourgeois leur permettrait de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Ça fait 17 ans que ça n'est pas arrivé, depuis le dernier triomphe du Racing dans la compétition en 2001.

Chambly a inquiété Monaco la saison passée

Face à une équipe en position de relégable en national, le Racing part évidemment favori, mais il veut éviter le traditionnel traquenard que constitue un match de Coupe face à une équipe, qui évolue deux divisions en dessous. "C'est une équipe qui va jouer sans retenue, avec de l'allant, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Elle a déjà fait ses preuves en Coupe de France la saison passée. Ils ont été sortis par Monaco 5 à 4 à l'issue d'un match un peu fou. C'est une équipe capable sur un match de créer la surprise".

La vidéo pour aider l'arbitre

Pour ces quarts de finale, c'est la première fois que l'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée en Coupe de France. Ça sera une première aussi pour un match du Racing. L’assistance vidéo ne peut intervenir que dans quatre situations précises : après un but, pour un penalty sifflé ou non, pour un carton rouge et si l'arbitre s'est trompé sur l'identité d'un joueur. Sa décision ne peut être corrigée que si les images démontrent une erreur évidente. L'assistance vidéo doit débarquer en Ligue 1 la saison prochaine, alors que ce système a déjà fait l'objet de plusieurs polémiques en Allemagne et en Italie et que l'UEFA a décidé de ne pas l'appliquer en Ligue des Champions la saison prochaine.

Corgnet de retour dans le groupe

L'entraîneur du Racing Thierry Laurey a convoqué un groupe de 19 joueurs. A noter le grand retour du milieu de terrain Benjamin Corgnet, absent sur blessure depuis fin septembre. Dimitri Liénard est laissé au repos. Nuno Da Costa et Kader Mangane sont blessés.

🚨 #FCCORCSA | Voici les 19 joueurs retenus pour affronter le @FCCOISE en quart de finale de la @coupedefrance. Absent depuis plusieurs mois, Benjamin #Corgnet fait son retour dans le groupe 👍 ⤵️https://t.co/3O3EVF6KsDpic.twitter.com/ja2yrGvBXi — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 27, 2018

Chambly - Racing (coup d'envoi à 18h30) c'est un match à suivre en intégralité ce mercredi sur France Bleu Alsace.