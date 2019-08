Strasbourg face à Francfort : le parfum des grands soirs européens au stade de la Meinau

Strasbourg, France

Après les entrées en matière réussies contre les Israéliens de Haïfa et les Bulgares de Plovdiv, voilà le retour de la Coupe d'Europe, la vraie à la Meinau, avec une affiche de gala en barrages de la Ligue Europa contre le voisin de l'Eintracht Francfort. D'ailleurs, symboliquement, pour la première fois, le logo de la compétition sera floqué sur les maillots des joueurs. "C'est incroyable d'avoir ce logo avec le flocage de la Coupe d'Europe, s'enthousiasme le Strasbourgeois Dimitri Liénard, au club depuis plus de 6 ans. On va s'étalonner à une vraie équipe d'Europe, qui a fait la demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière. _Il faudra être au-dessus de nos performances habituelles, que chaque joueur soit déterminé à bloc, avec de la réussite, comme quand on joue contre le PSG_, au final. Ça sera un match de ce standing-là".

L'Eintracht Francfort, éliminé aux portes de la finale au printemps dernier par Chelsea, fait figure de favori logique, malgré le départ cet été de ses deux attaquants vedettes (pour environ 110 millions d'euros), le Serbe Luka Jovic (au Real Madrid) et le Français Sébastien Haller (West Ham). Un grand défi pour les footballeurs strasbourgeois, même s'ils ne doivent pas s'en faire une montagne. "Se qualifier pour la phase de groupes (de la Ligue Europa), ça n'est pas le nec plus ultra, mais _pour un club comme le nôtre,ça serait quelque chose de fantastique_, reconnaît l'entraîneur du Racing Thierry Laurey. Il est évident qu'il y a un parfum particulier sur ce type de rencontre. C'est un gros match, c'est quelque chose qui est emballant. Mais je ne veux pas qu'on se mette une pression inutile sur les épaules."

L'objectif affiché des Strasbourgeois est de préserver leurs chances avant le match retour jeudi prochain en Allemagne. Pour le Racing, une qualification serait un immense bonus. Pour Francfort, c'est presque une obligation. Le gardien de but de l'Eintracht, Kevin Trapp, sait que le Racing peut se transcender devant son public : "Je pense que ça va être très intense. C'est un barrage, un match avec un grand enjeu. Mentalement on doit être prêts. Il faut savoir ce qui nous attend, sinon on va se faire surprendre. On avait beaucoup souffert avec Paris. Pour eux aussi c'est important, on joue pour une place en Ligue Europa. Je pense que ça va définir notre année. On a vu la saison dernière que ça a été très beau, avec nos supporters, de jouer la Ligue Europa. On a passé de bons moments avec eux, donc c'est notre objectif de la rejouer."

Treize ans après sa dernière épopée, qui l'avait mené jusqu'en huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA, le Racing espère à nouveau faire vibrer son public et revivre une folle soirée européenne, comme à la fin des années 90, quand Liverpool ou l'Inter de Milan de Ronaldo étaient tombés à la Meinau.