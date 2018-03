Strasbourg, France

Le Racing Club de Strasbourg et l'AS Monaco ne connaissent pas la même dynamique depuis le début de cette année 2018 (le Racing a pris 7 points sur 27 possibles et l'ASM 19 points sur 27). Deuxième de Ligue 1, le champion de France en titre n'a plus perdu depuis 13 rencontres en championnat. L'entraîneur Thierry Laurey sait donc l'ampleur de la tâche qui attend son équipe : "On a un point au départ, si on pouvait le garder, ça serait fantastique. Monaco, c'est la quatrième attaque tous championnats majeurs confondus, derrière le PSG, Manchester City et Barcelone. On va faire avec nos moyens, il faut rester dans le match le plus longtemps possible et essayer de les faire douter".

Se transcender comme face au PSG et à l'OM

Motif d'espoir, les Strasbourgeois ont su se transcender à domicile face aux gros. Ils ont été les premiers à battre le PSG cette saison et ils ont fait match nul contre Marseille. "Quand tout le monde est ensemble et au diapason, tu arrives à renverser des montagnes quelquefois, explique l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Si on joue à 8 on est morts, si on joue à 9 on est morts, il faut vraiment qu'on joue à 14. C'est vraiment un truc collectif contre les gros. Il te faut provoquer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Si tu restes dans l'ordinaire, t'es mort".

N'Dour de retour dans le groupe

Thierry Laurey a convoqué un groupe de 20 joueurs pour ce match face à Moncao. Le défenseur sénégalais Abdallah N'Dour y figure pour la première fois depuis sa grave blessure en mai dernier (une double fracture du tibia et du péroné). En revanche, Kader Mangane, Dimitri Foulquier (adducteurs) et Anthony Gonçalves (mollet) sont forfaits. Ernest Seka, qui est malade, est incertain.

Racing - Monaco, c'est à suivre en intégralité ce vendredi soir sur France Bleu Alsace à partir de 20h. Coup d'envoi à 20h45.