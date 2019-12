Strasbourg face à Saint-Etienne : une victoire et un top 10 en guise de cadeau de Noël ?

Strasbourg, France

Un dernier effort avant les vacances de Noël pour offrir une victoire et un cadeau avant l'heure aux supporters. C'est la tâche qui incombe aux footballeurs du Racing Club de Strasbourg ce samedi face à Saint-Etienne dans "ce match de gala" à guichets fermés (c'est l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey qui le dit, car "Saint-Etienne a toujours fait rêver"). Les Strasbourgeois, qui ne comptent qu'un point de retard sur les Verts, espèrent décrocher une troisième victoire consécutive en championnat, un quatrième succès de suite même, si on prend en compte la qualification en Coupe de la Ligue mercredi à Nantes.

"En ce moment, on a une certaine forme de réussite, même si on la provoque, analyse Thierry Laurey. On ne fait pas des grands matchs, mais on est très sérieux. Tout le monde s'est remis la tête à l'endroit. Il est bien qu'on ait réussi à redresser la barre, surtout après la claque prise à Brest. Il reste encore un match, certainement pas le plus facile. Saint-Etienne voyage pas trop mal, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il faudra beaucoup de rigueur et de concentration".

Dans le top 10 à Noël ?

Si le Racing s'impose (il n'a pour l'instant jamais gagné trois fois de suite en Ligue 1 cette saison), il pourrait même intégrer peut-être la première moitié de tableau à mi-championnat, une perspective qui paraissait bien lointaine il y a deux mois, quand les Strasbourgeois pointaient à la dernière place après une défaite à Marseille (il a depuis obtenu cinq victoire set trois défaites). "Je suis content, on est mieux aujourd'hui, se félicite le capitaine Stefan Mitrović. À Bordeaux et à Nantes, on a été solides défensivement. Je pense qu'on peut finir dans le top 10 avec la qualité qu'il y a dans l'équipe".

Le meilleur bilan à mi-saison depuis le retour en L1 ?

Si les Strasbourgeois battent les Verts, ils compteraient 27 points à la trêve. Ça serait leur meilleur total à mi-saison depuis leur retour en Ligue 1, il y a deux ans et demi. Ils comptaient 24 points à Noël en 2017 et 26 points en 2018.

Le Racing évoluera toujours sans Jeanricner Bellegarde et Mohamed Simakan, blessés au genou.

Les portes du stade de la Meinau ouvriront exceptionnellement trois heures avant le match pour fêter Noël. Racing - Saint-Etienne, un match à suivre dès 20h15 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h45.