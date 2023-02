Strasbourg : La rénovation du stade de la Meinau retardée d'au moins un an

Présenté à la presse en 2019, le projet de rénovation du stade de la Meinau devait initialement coûter 100 millions d'euros, hors taxes. Les collectivités locales étaient censées partager le financement : 50 millions d'euros pour l’Eurométropole de Strasbourg, 25 millions pour la Région Grand Est, 12,5 millions pour la Ville de Strasbourg et 12,5 millions pour la Collectivité européenne d’Alsace.

ⓘ Publicité

De son côté, le Racing avait prévu, selon son président Marc Keller, d'injecter une trentaine de millions d'euros pour "apporter les dernières touches à la restructuration de la Meinau, rénover le centre d'entraînement des pros et le centre de formation".

Un projet passé à 113 puis autour des 140 millions d'euros

Mais comme souvent dans ce genre de projet, les coûts ont explosé, ce qui retarde sa mise en œuvre. D'abord,

le maître d'œuvre, le cabinet d'architectes anglais Populous, le Racing et les collectivités locales ont modifié la première mouture du projet en fonction des exigences des uns et des autres. Fin 2021, le coût de la rénovation est monté à 113 millions d'euros. Le club et les élus locaux ont alors convenu de partager la prise en charge de ce surcoût.

Mais ça n'était qu'un début ! À cause de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine - vous connaissez le refrain - les prix des matières premières et de l'énergie ont explosé. La facture de la rénovation a par conséquence encore enflé, le chiffre de 140 millions d'euros est évoqué par des proches du dossier. C'était trop pour les collectivités.

De nouvelles offres fin février

Les différentes parties retravaillent le projet pour réduire au maximum son coût. "On ne transigera pas avec la sécurité et l'aspect environnemental, assure Vincent Debes, le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge du sport et des équipements sportifs. Mais on peut faire des économies importantes. Par exemple, j'ai vu des stades à Nice, Marseille ou Francfort, où les finitions étaient un peu plus brut, en béton brut au lieu de faire du carrelage et des peintures. On peut aussi décaler les phasages des travaux, en les faisant en deux étapes au lieu d'une, pour faire des économies."

Les entreprises candidates à la réalisation de l'extension (Vinci et Bouygues) doivent d'ici la fin du mois de février faire de nouvelles propositions chiffrées. Si elles conviennent aux collectivités locales, le chantier de rénovation de la Meinau, qui devait démarrer en ce printemps 2023, pourrait enfin débuter dans un an ou un an et demi. Ce qui repousserait à fin 2026 ou début 2027 la livraison de cette Meinau rénovée.

Contacté par nos soins, le Racing n'a pas souhaité communiquer dans l'immédiat sur le sujet.

Le projet de rénovation du Rhénus lui aussi toujours retardé

L'autre grand projet de rénovation d'une enceinte sportive strasbourgeoise, l'extension de 6.200 à 8.500 places du Rhénus, est sans cesse reporté. Contrairement au projet d'extension de la Meinau, le président de la SIG Martial Bellon a dès 2018 souhaité s'affranchir des deniers publics et présenté un projet inédit, où le privé prenait en charge l'essentiel des coûts, avec la création de surfaces commerciales.

Mais le club de basket s'est heurté successivement à plusieurs écueils et a du mal à boucler le financement. En juin 2022, les collectivités locales ont finalement accepté de soutenir en partie le projet, à hauteur de 17,1 millions d'euros (7,8 millions pour l'Eurométropole de Strasbourg, 5,9 millions pour la Région Grand Est et 3,4 millions pour la CEA).

Comme pour la rénovation du stade de la Meinau, le coût initial du projet a aussi gonflé principalement à cause de l'explosion du prix des matières premières. Estimé à 40 millions d'euros, il pourrait approcher les 50 millions d'euros.

"Le projet d'extension du Rhénus avait la particularité intéressante d'être un projet privé - public, explique Vincent Debes. Il y a eu des conflits dans l'exécutif précédent (NDLR entre l'ancien maire de Strasbourg Roland Ries et l'ancien président de l'Eurométropole Robert Hermann), le dossier est moins avancé que pour la Meinau, il faut le reconnaître. Mais on a fait des travaux de démolition de la partie nord du Rhénus et il faudra de toute façon trouver des solutions par rapport au toit, car il y a quelques fuites et il faudra faire des travaux d'isolation. On prendra encore un peu de temps pour être dans la sécurité et avoir des garanties vis à vis des banques."

Après avoir régulièrement communiqué sur le projet de "Crédit Mutuel Forum" (la banque est censée devenir le "namer" de la salle), le président de la SIG Martial Bellon souhaite désormais ne plus évoquer le sujet dans l'immédiat.

À lire aussi Strasbourg : le stade de la Meinau rénové à l'horizon 2025

À lire aussi Découvrez à quoi ressemblera le stade de la Meinau à Strasbourg en 2025