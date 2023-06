Strasbourg : le consortium américain BlueCo, propriétaire de Chelsea, rachète le Racing

Il restait les derniers détails à finaliser, après le maintien en Ligue 1 . C'est réglé ! Le consortium américain BlueCo, propriétaire du club de football anglais de Chelsea rachète le Racing club de Strasbourg. L'information a été officialisée ce jeudi 22 juin après le passage du Racing devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

ⓘ Publicité

"C’est un honneur pour nous de faire partie de ce club historique. Nous nous engageons à préserver l’héritage du Racing et à travailler en étroite collaboration avec Marc et son équipe de direction afin de poursuivre l’excellent travail qu’ils ont accompli. Cet investissement stratégique renforcerait notre présence dans le football européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu’il créerait d’énormes opportunités de partage des connaissances et d’expertise.", indique les nouveaux propriétaires dans un communiqué.

Marc Keller reste président du Racing

"Cet accord marque un nouveau chapitre dans l’histoire du Racing" indique le club alsacien (communiqué à lire ci-dessous). "Le consortium s’engage à accélérer les investissements durables dans la croissance du club". Il y est précisé que Marc Keller restera président du club soutenu par son équipe de direction actuelle.

Marc Keller qui depuis deux ans souhaitait voir le Racing club de Strasbourg grandir. Après onze ans de présidence et de gestion avec 13 autres actionnaires locaux, le développement économique du club était arrivé à son plafond, selon lui. Il fallait de nouveaux investisseurs.

Les nouveaux investisseurs américains sont rassemblés dans le consortium BlueCo. Il s'agit notamment de Todd Boehly, à la tête du club anglais de Chelsea, depuis un an, mais aussi propriétaires des Los Angeles Dodgers en base-ball et des Los Angeles Lakers en NBA.

Les supporters inquiets

Echaudés par l'épisode IMG Mac Cormak, puis par le fiasco Jafar Hilali qui avait conduit au dépôt de bilan en 2011, les supporters strasbourgeois ont déjà exprimé leurs craintes , il y a quelques semaines, quand à l'arrivée au capital de Todd Boehly et de son consortium américain. Ils craignent que le Racing ne devienne un club satellite de Chelsea, une sorte d'équipe réserve.

Invité de France Bleu Alsace, le 23 mai dernier, Grégory Walter , le vice-président de la fédération des supporters du Racing club de Strasbourg précisait que "si un actionnaire quel qu'il soit venait à entrer au capital du Racing en étant actionnaire d'autres clubs, on entrera clairement en opposition, et ce n'est pas la peine de vendre à cet actionnaire la merveilleuse ambiance de la Meinau, parce qu'elle risque de changer assez vite" .

loading