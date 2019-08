Strasbourg : le derby face à Metz pour lancer la saison de Ligue 1

Après trois joutes européennes, le Racing Club de Strasbourg entame sa saison de Ligue 1 ce dimanche 11 août par un alléchant derby face au promu et voisin messin, champion en titre de Ligue 2.

Lors de leur dernier duel en Ligue 1 à la Meinau, le Racing et le FC Metz avaient fait match nul 2-2

Strasbourg, France

Double dose de plaisir en perspective pour les supporters du Racing ! Ils attendaient avec impatience la reprise du championnat de Ligue 1 et peut-être avec autant d'impatience le derby face à Metz. Ils seront servis ce dimanche 11 août à la Meinau, car ils auront les deux en même temps. Pour la première fois de leur histoire, les deux rivaux s'affrontent pour une entame de championnat dans l'élite.

"C'est magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux comme calendrier, se réjouit le milieu de terrain strasbourgeois Adrien Thomasson. Ces derbys sont toujours des matchs particuliers qu'on a très envie de jouer. Mes coéquipiers m'ont mis au parfum, ils m'ont parlé de la défaite 3 à 0 il y a deux ans à Metz. On va essayer d'inverser la tendance cette saison. C'est important de faire un bon début en championnat, comme on a pu le faire en Coupe d'Europe".

Le Racing déjà en jambes ou déjà fatigué ?

Les Strasbourgeois ont déjà trois matchs de Coupe d'Europe dans les jambes, alors que c'est la première rencontre officielle pour les Messins. Le Racing a joué jeudi soir à Plovdiv et vient d'enchaîner deux longs déplacements européens en Israël et en Bulgarie. Difficile de savoir si ces pérégrinations européennes constitueront un avantage ce dimanche : pour le rythme peut-être, pour la fatigue beaucoup moins.

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey dispose, chose rare, de tout son effectif pour cette entame de saison. Lebo Mothiba et Anthony Caci, qui ont repris l'entraînement tardivement, sont mis à disposition de la réserve.

Le FC Metz ne veut plus faire le yoyo

Depuis 2010, Metz a changé à sept reprises de division. Cette fois-ci, le club espère s'installer dans la durée en Ligue 1. Il a conservé ses meilleurs joueurs qui ont survolé la Ligue 2 avec un record de 81 points (Diallo, Boulaya, Gakpa, Nguette) et a recruté en L2 (Centonze, Cabit, Ambrose). Le club lorrain fonctionne toujours comme en fin de saison passée. Vincent Hognon est devenu entraîneur principal et Frédéric Antonetti le conseille depuis la Corse, où il est au chevet de son épouse malade.

Le Racing démarre souvent mal

Sur ses 23 derniers matchs d'ouverture en Ligue 1, le Racing n'en a gagné que... trois ! Le bilan est de 3 succès, 11 matchs nuls et 9 défaites (info Racing Database). Mais les Strasbourgeois s'étaient imposés la saison passée lors de la première journée à Bordeaux (2 à 0).

600 supporters messins à la Meinau

Sans surprise, le déplacement des supporters messins est encadré par un arrêté préfectoral. 600 d'entre eux seulement sont autorisés à encourager leur équipe dans les tribunes de la Meinau.

Racing Club de Strasbourg - FC Metz, coup d'envoi ce dimanche à 17 heures au stade de la Meinau. À suivre sur France Bleu Alsace à partir de 16h30 avec les commentaires de Luc Dreosto et Claude Spreng.