Strasbourg : le long périple des supporters du Racing en Israël

13 ans qu'ils attendaient cela. Pour le retour du Racing en coupe d'Europe, une soixantaine de supporters se déplacent en Israël pour soutenir les footballeurs strasbourgeois jeudi à Haïfa. Un long et coûteux périple de 3 000 kilomètres. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Strasbourg, France

Ça fait plus de 13 ans que les supporters du Racing n'avaient pas fait de déplacement en Coupe d'Europe. La dernière fois, il s'agissait d'un court voyage à Bâle en Suisse. Cette fois-ci, c'est une véritable expédition qui les attend. Ils sont une soixantaine de courageux à partir en Israël pour soutenir les footballeurs strasbourgeois, qui disputeront ce jeudi le match retour du deuxième tour qualificatif de l'Europa League face au Maccabi Haïfa. En plus de ses 60 supporters, il y aura dans la tribune visiteurs du stade Sammy-Ofer une centaine d'Israéliens ou de Français vivant en Israël.

Beaucoup de contraintes

Grégory Walter n'a plus raté un match du Racing depuis plus de 16 ans et il n'allait évidemment pas manquer ce retour du club en Coupe d'Europe. Il voyage donc en Israël avec sa femme et ses deux enfants, une sacrée virée en perspective : _"_C'est beaucoup plus compliqué que la Ligue 1. C'est une devise étrangère, un avion à l'international, l'obligation d'avoir un passeport, des formalités administratives et douanières qu'on peut un peu craindre, vu tout ce qui se raconte sur les déplacements en Israël. Il a fallu aussi louer une voiture, car il n'y a pas de train le vendredi (le jour du Shabbat) pour revenir de Haïfa à Tel Aviv".

800 euros pour un match

C'est un déplacement plus contraignant, plus long et plus cher aussi, entre 600 et 800 euros en moyenne par supporter. Loïc ne suit le Racing en général que trois ou quatre fois par saison dans l'Est ou le Nord de la France. Cette fois-ci, ce membre du groupe ABC se lance dans un grand périple : "C'est un déplacement historique, le retour en Europe. Il faut être fou pour dépenser 800 euros pour un seul match. Mais c'est mi-vacances, mi-match, le match c'est du bonus. On va quand même profiter du cadre méditerranéen pendant cinq jours (de mercredi à dimanche). Certains supporters iront à Nazareth, à Jérusalem, c'est quand même un peu risqué, vu le contexte. Moi, je compte rester à Haïfa et profiter de la plage".

Trois déplacements européens en août ?

Si le Racing se qualifie pour la phase de poule de l'Europa League, les supporters strasbourgeois les plus fidèles effectueront six déplacements européens d'ici la fin de l'année (et potentiellement trois pour le seul mois d'août).

Le match entre le Maccabi Haïfa et le Racing sera à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace ce jeudi à 19h (heure française).