Strasbourg : le retour de Frédéric Guilbert au Racing officiel

Frédéric Guilbert est de retour au Racing. Le club strasbourgeois l'annonce officiellement mardi. C'est le troisième passage du défenseur latéral de 28 ans à Strasbourg.

Frédéric Guilbert avait été prêté une première fois en janvier 2021 par le club anglais d'Aston Villa. Il a participé au maintien compliqué du Racing à la dernière journée. L'été suivant, le Normand d'origine avait de nouveau été écarté par son club anglais. Encore une fois, en toute fin de mercato, il avait rebondi en Alsace sous forme d'un deuxième prêt. Il avait alors réalisé une excellente saison.

Cette fois, le défenseur est transféré gratuitement, indique le Racing dans un communiqué. "Jamais deux sans trois ! J’attendais ce moment depuis longtemps, donc je suis vraiment très content", se réjouit le joueur. "Je me suis toujours senti bien ici, dans cette ville comme dans ce club et j’y ai déjà vécu beaucoup de bons moments. C’est donc une suite logique. Je suis prêt à tout donner à nouveau pour le Racing et pour ses supporters, comme mes coéquipiers, dont je connais la mentalité. L’objectif commun, c’est de rester en Ligue 1. Il y a une bonne équipe et un bon état d’esprit : nous allons y arriver et rendre tout le monde heureux".

Strasbourg est actuellement premier non-relégable de Ligue 1 , après sa victoire historique à Lyon samedi.