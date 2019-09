Strasbourg : le stade de la Meinau rénové à l'horizon 2025

Les travaux de rénovation du stade de la Meinau devraient débuter en mai 2022, pour s'achever trois ans plus tard. Sa capacité passera de 26.000 à 32.500 places. Le club investira aussi 30 millions d'euros notamment pour un nouveau centre d'entraînement et pour moderniser le centre de formation.

Strasbourg, France

Le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg doit délibérer le 27 septembre prochain sur le projet de restructuration et d'extension du stade de la Meinau. Cette délibération permettra de lancer un concours de maîtrise d'œuvre et une consultation pour choisir un mandataire, qui assurera le pilotage opérationnel du procès. Les élus locaux et le président du Racing, Marc Keller, ont dévoilé ce lundi le calendrier du chantier, qui doit porter la capacité du stade de 26.000 à 32.500 places

Début des travaux en mai 2022, fin prévue en 2025

- Été 2020 : choix de la maîtrise d'œuvre.

- Printemps 2021 : validation de l'avant-projet définitif et dépôt du permis de construire.

- Mai 2022 : début des travaux.

- Juillet 2023 : livraison des espaces d'hospitalité.

- 2025 : livraison complète du nouveau stade. Et plus 2024 comme annoncé initialement. La raison de ce report d'un an est technique. "Nous avons choisi la procédure loi MOP (Maîtrise d'ouvrage publique), afin de garantir une meilleure maîtrise du chantier et de son financement par la collectivité", a expliqué Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de Strasbourg. Un choix qui apporte plus de souplesse, mais rallonge la durée des procédures.

Entre 6 et 8 millions d'euros de pertes en 2022-2023

Le Racing sera particulièrement impacté par les travaux lors de la saison 2022-2023. _"On estime qu'on perdra entre 6 et 8 millions d'euros sur une saison_, explique le président Marc Keller. La capacité du stade sera réduite d'environ 6.000 places, c'est pourquoi on a limité le nombre d'abonnements à un peu plus de 19.000".

Lorsque le nouveau stade sera livré en 2025, le Racing devrait pouvoir encaisser entre 14 et 18 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, grâce aux recettes VIP et à la billetterie, selon les estimations du club. Ce qui lui permettrait d'augmenter sensiblement son budget, actuellement compris entre 43 et 45 millions d'euros, selon Marc Keller.

Le Racing investira 30 millions d'euros

La rénovation du stade de la Meinau coûtera 100 millions d'euros, pris en charge par les différentes collectivités territoriales. Le président du Racing, Marc Keller, a également annoncé que le club investirait environ 30 millions d'euros supplémentaires pour rénover le centre d'entraînement des professionnels (8-9 millions d'euros) (si tout se passe bien, les travaux commenceraient en mai-juin 2020 pour s'achever fin 2020), pour moderniser le centre de formation et le doter d'au moins deux terrains hybrides modernes (15 millions d'euros) et"pour apporter les dernières touches à la restructuration de la Meinau (restaurants, loges, musée) (7 millions d'euros)."