Strasbourg : les Ultra Boys 90 renoncent à assister au début de saison de Ligue 1

Dans un communiqué publié sur Facebook, les Ultra Boys 90 annoncent avoir pris une décision radicale pour le début de saison de Ligue 1. Ils ne seront pas présents dans les tribunes de la Meinau, à cause des contraintes sanitaires et aux restrictions imposées aux fans. Sauf dérogation préfectorale, 5.000 personnes seulement sont autorisées à assister aux rencontres.

Comme il est interdit d'assister aux matchs debout et en groupes, la tribune Ouest, où est situé le kop, ne sera pas ouverte à la Meinau. Les UB 90, qui fêtent leurs 30 ans d'existence, appellent donc leurs membres à regarder les matchs au local du groupe.

Une absence préjudiciable ?

L'absence des supporters les plus fervents du Racing pourrait peser dans les résultats de l'équipe, souvent galvanisée par l'ambiance de la Meinau. "C'est forcément regrettable, un handicap pour nous, quand on connaît l'impact qu'ont nos supporters sur l'ambiance à la Meinau et les performances de nos joueurs, analysait il y a quelques jours Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing, dans un entretien à France Bleu Alsace. J'espère que les mesures vont s'adoucir un peu et que la rigueur et l'intelligence des gens vont faire qu'on pourra mettre un peu plus de monde dans les stades progressivement et retrouver la normale dans quelques temps. Mais il y a quelques mauvais exemples qui viennent de se produire et qui font qu'on peut douter de l'état d'esprit de certaines personnes qui viennent au stade. Et Dieu sait si nous, on aimerait avoir nos supporters, quand on sait l'importance qu'ils ont pour nous".

