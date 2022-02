Strasbourg - OGC Nice : défense décimée, un retour au milieu

Jean-Clair Todibo (à droite) et Flavius Daniliuc (au second plan) sont suspendus pour le déplacement à Strasbourg.

21 Aiglons s'envolent pour l'Alsace ce vendredi soir pour affronter le Racing Club de Strasbourg samedi (17h). Comme prévu, la ligne la moins fournie se situe en défense. En plus des deux blessés de longue date Jordan Amavi et Youcef Atal, deux défenseurs centraux manquent à l'appel. Homme de base de Christophe Galtier, Jean-Clair Todibo est suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Le problème, c'est que son remplaçant naturel Flavius Daniliuc l'est également. Alors qui sera associé au capitaine Dante en charnière ? Le coach a joué la carte mystère en conférence de presse.

Lemina pour accompagner Dante ?

"Je sais qui va jouer et le joueur qui sera aligné est au courant. Mais je ne vous le dirais pas," a glissé Galtier dans un sourire en conférence de presse jeudi. Danilo Barbosa ? "Il a le profil, mais il manque de rythme". Mario Lemina ? "C'est vrai qu'il a joué en sélection à ce poste. Pablo Rosario aussi en Coupe d'Europe. Les milieux peuvent souvent redescendre d'un cran." Morgan Schneiderlin avait également dépanné à ce poste la saison dernière, sans grand succès. L'heureux élu aura en tout cas fort à faire face à la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (48 buts) et à ses trois attaquants prolifiques. Gameiro et Diallo sont à 9 buts, Ajorque à 10 et personne n'a oublié la force de frappe des Alsaciens à l'Allianz Riviera. Le Racing s'était imposé 3-0 début décembre et depuis, il confirme son statut de surprise de la saison.

Claude-Maurice revient

Parmi les 21 Aiglons retenus, on retrouve le milieu Alexis Claude-Maurice, écarté la semaine dernière face à Angers. Côté Strasbourgeois, on notera l'absence de Dimitri Liénard. Le capitaine est suspendu lui aussi et va manquer sur le côté gauche de la défense à cinq de Julien Stephan.