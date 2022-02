Strasbourg - OGC Nice : un podium à sécuriser et un compte à régler

Elle reste une tâche dans le tableau Rouge et Noir. Une cicatrice dans le vestiaire niçois. La défaite du match aller n'est toujours pas digérée. "On a été balayé. Prendre 3-0 à la maison ce n'est pas normal. Cette défaite me reste en travers de la gorge," reconnaissait jeudi Amine Gouiri. Remplaçant ce jour-là, l'attaquant du Gym était rentré mais n'avait pas pu empêcher le naufrage, trois jours après un nul prometteur au Parc des Princes face au PSG (0-0). "Je retiens de ce match que je n'avais pas fait les bons choix," souriait Christophe Galtier jeudi. "On avait été mauvais, moi le premier. Mais pas d'esprit de revanche. C'est simplement une belle affiche entre le 3e et le 4e."

Pas d'esprit de revanche

Un match pour le podium tout simplement. Avec trois points d'avance sur le Racing, le Gym peut creuser l'écart ou se faire doubler en cas de défaite. Le fameux match à six points. "On y va pour gagner ! On espère creuser l'écart," ambitionne Gouiri. Mais la tâche s'annonce compliquée dans un stade de la Meinau qui sera plein à craquer, comme à chaque match à domicile. "Ils ont un public très chaud et une équipe très offensive," décrypte Galtier, qui salue le travail de son homologue Julien Stephan. "Tout le mérite en revient à Julien qui a su s'adapter et change de système après son expérience à Rennes. On sent un groupe qui adhère."

Avant-match dès 16h30 sur France Bleu Azur © Radio France

Qui avec Dante en charnière ?

Au-delà du contexte, le Gym s'avance vers ce match crucial décimé en défense. Au-delà des absences de Jordan Amavi et Youcef Atal sur blessures, qui seront une nouvelle fois remplacés par Melvin Bard et Jordan Lotomba, celles de Jean-Clair Todibo et Flavius Daniliuc sont plus problématiques pour le staff. Qui pour accompagner Dante dans l'axe ? Galtier est resté énigmatique en conférence de presse. "Danilo a le profil mais n'a pas joué depuis longtemps. Lemina a déjà occupé ce poste en sélection et Rosario en Coupe d'Europe. Souvent les milieux défensifs peuvent redescendre d'un cran". Côté Strasbourgeois c'est le capitaine et l'âme de cette équipe Dimitri Liénard qui est suspendu pour ce match.