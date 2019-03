Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue après sa victoire contre Guingamp aux tirs aux buts

Lille, France

Et un, et deux, et trois ! Troisième Coupe de la Ligue pour le Racing Club de Strasbourg qui a battu ce samedi soir L'En Avant de Guingamp. La victoire a été très difficile, obtenue aux tirs aux buts 4-1.

Les Alsaciens avaient déjà remporté ce trophée en 1997, contre Bordeaux, et en 2005, contre Caen. C'est le Racing qui gagne une place pour le 2e tour de qualification de la Ligue Europa.

Ça n'était pas gagné pour le Racing

La première mi-temps n'a pas été réussie pour le Racing : alors que les Guingampais jouaient plus libéré, les Alsaciens ne parviennent pas à amener la balle dans la surface de réparation.

La seconde période est plus animée. De belles occasions notamment pour Adrien Thomasson et Ludovic Ajorque, mais le Racing souffre toujours beaucoup face à Guingamp. Les Strasbourgeois sont crispés et perdent de nombreux ballons. Le score à l'issue du temps réglementaire est de 0 partout, les deux équipes partent en prolongation, puis aux tirs aux buts.

Une marée bleue dans les rues de Lille

La rencontre se déroulait à Lille, dans un stade Pierre Mauroy plein à craquer. Les supporters strasbourgeois, quelque 25.000 personnes contre environ 15.000 Guingampais, ont mis une ambiance digne de la Meinau. Dans les heures précédant le match, 10.000 supporters alsaciens ont mené une marche depuis la place Lebas dans Lille.

Retour en images sur la marée bleue qui a déferlé sur le @StadePM 💙



📸 @AlexPenfornis#RCSAEAG#FinaleCDLBKTpic.twitter.com/CuLbmhqcJ2 — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) March 30, 2019