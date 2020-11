Strasbourg - Rennes : en plein marathon, le Stade Rennais doit mettre un terme à sa "fringale"

Depuis sa victoire éclatante à Saint-Etienne, le Stade Rennais oscille entre le bon et le mauvais. Au niveau des résultats, c'est même largement insuffisant avec une victoire seulement en 10 matchs. Sur le contenu, il y a eu de bonnes choses, lors de la double confrontation contre Chelsea, face à Krasnodar, et lors de la réception de Brest notamment. Pour la reste, Rennes a souvent semblé usé, en manque d'idées et parfois naïf, encaissant des buts évitables sur des erreurs individuelles payées au prix fort (contre Paris, Angers, Bordeaux et Chelsea notamment).

Mais Julien Stéphan, le rappelle, cette saison sera longue et usante, avec l'enchaînement de matchs tous les trois jours depuis la mi-octobre : "Notre saison, c'est un marathon. On est partis au sprint, et là on connaît une fringale. Il faut réussir à nourrir les joueurs, physiquement et mentalement, pour sortir de cette fringale". Une partie des mauvais résultats rennais peuvent d'ailleurs être imputés à ces enchaînements de matchs, entre apprentissage, blessures et fatigue mentale.

A Strasbourg, retrouver la flamme

Face aux Alsaciens, les Rennais auront l'opportunité de remettre de l'huile dans le moteur de la confiance. Strasbourg possède la pire défense du championnat (23 buts encaissés en 11 matchs) et ne performe pas à la Meinau, avec 4 défaites pour une seule victoire cette saison. L'entraîneur Thierry Laurey est menacé, mais Julien Stéphan se méfie de cette équipe "qui a tendance à emballer les matchs à domicile". Ce vendredi soir, Rennes devra s'améliorer sur ses deux principaux chantiers : l'efficacité offensive et la structure de l'équipe à la perte du ballon. Pour trouver son second souffle.

Les groupes