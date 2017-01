Strasbourg se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France

Dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France, Le Poiré-sur-Vie s'incline 1 à 0 face au Racing Club de Strasbourg devant 3.200 spectateurs. Le Racing se qualifie pour les 8e de finale.

Dans le cadre du 16e de finale de la Coupe de France, devant environ 3.200 spectateurs au stade de l'Idonnière, Le Poiré-sur-Vie s'est incliné face au Racing Club de Strasbourg, suite à un but de Vincent Gragnic.

Le Racing est donc qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, ce qui n'était plus arrivé depuis 6 ans !

La première mi-temps a été enlevée, avec beaucoup d'occasions non-transformées pour le Racing. Les hommes de Thierry Laurey ont été sérieux et volontaires lors de la première mi-temps.

Dès le début de la seconde période, le Poiré-sur-Vie se réveille et mène la vie dure aux joueurs du Racing. Mais s'essouffle sur la longueur, le suspens a été haletant devant l'incapacité du Racing à faire le break... Le Racing a été assez négligent sur les occasions de contre, beaucoup de ballons auraient pu finir au fond des filets. La temporisation en fin de match a eu raison des joueurs du Poiré sur Vie.

Le match en détails :

- 90+3 : sortie de Florian Edouard, remplacé par Fabien Dréaud pour le Poiré-sur-Vie. Icham Benkaïd est remplacé par Baptiste Guillaume. 0-1

- 90+1e : belle occasion pour Benkaïd, arrêt du pied de Picart.

- 87e minute : sortie de Thimothé Ferrand, remplacé par son beau-frère Jérôme Tenaud. 0-1

- 74e : tacle mal dosé de Benkaïd, carton jaune pour le strasbourgeois. Changement pour Strasbourg, Kader Mangane est remplacé par Ernest Seka. 0-1.

- 71e minute : les occasions virent à l'avantage du Poiré-sur-Vie. Le Racing est en difficulté. Changement du côté du Racing, Vincent Nogueira est remplacé par Jérémy Grimm. 0-1.

- 67e minute : séance de but à but, sans grosse occasion de part et d'autre. 0-1.

- 59e minute : belle reprise de Blayac, mais qui passe à côté Deuxième occasion pour Blayac dans la même minute, mais le gardien repousse. 0-1.

- 54e minute : grosse occasion pour le Poiré. Letapissier déboule sur le côté gauche de la surface, Heyman est servi à une dizaine de mètres du but strasbourgeois mais le gardien Landry Bonnefoi repousse du pied. 0-1

- 53e minute : centre de Gonçalves, Vincent Gragnic de la tête mais Guiti contre le ballon au dernier moment. 0-1

- 49e minute : changement pour le Poiré-sur-Vie, Heyman remplace Roirand. 0-1.

- 45e minute : le match reprend, sans changement. 0-1.

- 43e minute : centre au second poteau de Ndour après une belle remontée, reprise de volée de Blayac mais le gardien averse repousse le ballon. 0-1.

- 40e minute : beaucoup d'occasions pour le Racing, mais le gardien est à la parade à chaque fois. 0-1.

- 38e minute : centre de Gonçalves, Gragnic reprend dans les 6 mètres, du bout du pied, mais Baldé contre ce tir. 0-1.

- 34e minute : bon centre de Ndour, Vincent Gragnic reprend de la tête aux six mètres. Arrêt-réflexe du gardien Picart, Benkaïd suit mais trouve le petit filet extérieur. 0-1.

- 33e minute : sur le corner qui suit, Mangane effectue une reprise croisée, bloquée par le gardien du Poiré. 0-1.

- 32e minute : Centre de Gonçalves, Benkaïd reprend depuis l'entrée de la surface mais est contré par le visage d'un défenseur. 0-1.

- 23e minute : bon centre de Gonçalves qui met en difficulté le gardien Picart, qui relâche le ballon. Blayac n'est pas trop loin, mais le gardien se rattrape. 0-1.

- 9e minute : but de Vincent Gragnic ! Après un bel appel, Gragnic est très bien servi en profondeur par Benkaïd. Forte frappe du gauche, qui rentre sous la barre. 0-1 ! Réécoutez Luc Dreosto :