Strasbourg : l'entraîneur Thierry Laurey bat un record de longévité au Racing

C'est l'entraîneur resté en place sur la plus longue durée consécutive. Depuis son premier match en juillet 2016 jusqu'à la rencontre de Nantes ce vendredi, ça fait un total de 1.148 jours. C'est un jour de plus que le précédent record détenu par Gilbert Gress entre 1977 et 1980.

Strasbourg, France

Thierry Laurey a dirigé son premier match avec le Racing en Ligue 2, le 29 juillet 2016 à Bourg-en-Bresse (match nul zéro partout). Jusqu'à cette rencontre de ce vendredi face à Nantes, ça fait un total de 1.148 jours. C'est un jour de plus que le précédent record détenu par le mythique Gilbert Gress, entre le 3 août 1977 (une victoire 6 à 2 face à Laval) et le 23 septembre 1980.

Ironie de l'histoire, c'est face à Nantes que Thierry Laurey va donc battre ce record de longévité et c'est la même équipe qui avait mis fin au règne de Gilbert Gress, en conflit avec son président André Bord. Les Strasbourgeois s'étaient inclinés 2 à 1 face aux Canaris dans une ambiance délétère. Des supporters avaient même mis le feu aux tribunes de la Meinau.

Pour l'entraîneur strasbourgeois, ce record est anecdotique. "Je n'entraîne pas pour ça, répond Thierry Laurey. _Je fais ça pour m'épanouir, pour partager des choses, vivre des aventures et accessoirement gagner des titres_. C'est venu ces dernières années, tant mieux pour moi et tant mieux pour le club. Il y a des garçons pour qui j'ai beaucoup de respect, Stéphane Moulin à Angers, Olivier Dall'Oglio qui a fait un long périple à Dijon, Christophe Galtier, qui est resté 6 - 7 ans à Saint-Etienne. Ce sont des garçons qu'on a laissé travailler sur le long terme et les résultats ont été là, c'est surtout ça qui est important. Ce sont les résultats qui font que tu vas être un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps dans un club. L'histoire du record, c'est de l'ordre du détail, c'est accessoire pour moi."

Un autre record en ligne de mire

Si on prend en compte uniquement le nombre de matchs de championnat consécutifs dirigés, Gilbert Gress détient toujours le record avec 125 rencontres, selon Racing Database. Thierry Laurey en est à 119. Il battra ce record à Angers début novembre.

Mais l'actuel entraîneur strasbourgeois est toujours loin de Jacky Duguépéroux, en ce qui concerne le nombre total de matchs dirigés au Racing sur plusieurs périodes. Le Breton a figuré 250 fois sur un banc de touche strasbourgeois en championnat.

