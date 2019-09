Strasbourg : un nouvel exploit pour gâcher les retrouvailles de Neymar avec le public parisien ?

Strasbourg, France

Depuis son retour en Ligue 1, le Racing a fait jeu égal avec l'ogre parisien en championnat : une victoire mémorable à la Meinau en décembre 2017, deux matchs nuls et une défaite. Les Strasbourgeois sont les seuls à ne pas avoir perdu contre le PSG la saison passée en L1. Parviendront à poursuivre cette série incroyable ?

"Donc on n'a pas besoin de trembler, ironise l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, quand on lui expose les statistiques positives récentes du Racing face au PSG. Paris domine largement le championnat depuis des années. Il faut provoquer les choses et que les planètes soient alignées, sinon tu reçois et c'est rarement 1 à 0. C'est forcément compliqué à chaque fois, on sait qu'on va souffrir."

Le Racing, 17ème après quatre journées, n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison en Ligue 1, mais le défenseur strasbourgeois Kenny Lala espère au moins que son équipe montrera un état d'esprit irréprochable ce samedi au Parc des Princes : "Il faut montrer une bonne mentalité. On a parfois un peu lâché en championnat et encaissé des buts bête, depuis le début de la saison. C'est un match compliqué, mais on a toujours su tenir tête au PSG. On ne peut pas dire qu'on soit au notre meilleur niveau en ce moment. La saison dernière, on les a joué alors qu'on était plutôt en bonne position".

Pas obsédés par le retour de Neymar

Au PSG, la grande nouvelle, c'est le retour de Neymar sous le maillot parisien, après quatre mois d'absence et le feuilleton estival de son faux départ à Barcelone. La star brésilienne a été convoquée pour ce match face au Racing.

Thierry Laurey s'était agacé contre le comportement de Neymar lors du match de coupe de France en janvier dernier, lors duquel l'attaquant du PSG s'était blessé. «Il y a des moments où quand tu dépasses les bornes, il faut assumer», avait notamment déclaré l'entraîneur strasbourgeois. Cette fois-ci pas question de polémiquer sur le retour du Brésilien, il a recentré les débats sur son équipe : "Les Parisiens ont leurs problèmes et nous on a nos problèmes, notamment un problème comptable, avec des points qu'il faut aller chercher lors des prochains matchs".

Les supporters parisiens seront-ils hostiles à Neymar ou lui pardonneront-ils ses envies de retour à Barcelone ? C'est la grande interrogation de cet après-midi, mais le défenseur strasbourgeois Kenny Lala n'a pas peur pour la star brésilienne : "C'est quelqu'un qui ne va pas calculer sur ce qu'il y a autour. Il met tout le monde d'accord sur le terrain depuis le début de sa carrière, donc ça serait la meilleure réponse qu'il peut donner. Après, j'espère qu'il ne retrouvera pas tout de suite contre nous un excellent niveau".

Première convocation pour Prcić

Côté strasbourgeois, Fofana, Caci et Zohi sont toujours absents sur blessure. En revanche, la dernière recrue en date Sanjin Prcić fait sa première apparition dans le groupe strasbourgeois.

PSG - Racing, un match à suivre dès 17h ce samedi sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 17h30.