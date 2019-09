Strasbourg : une cascade de forfaits à Lille

Après Adrien Thomasson, Kenny Lala s'est aussi blessé à la cuisse et sera forfait pour le déplacement du Racing ce mercredi à Lille. Les deux joueurs d'expérience rejoignent Fofana, Caci, Lebeau et Zohi à l'infirmerie. L'ancien Jérémy Grimm et le tout jeune Azzedine Ounahi sont convoqués.

Strasbourg, France

Le Racing se présente affaibli pour ce rendez-vous de la sixième journée de Ligue 1 au stade Pierre Mauroy de Lille. L'infirmerie strasbourgeoise est en effet remplie comme jamais depuis le début de la saison. Le défenseur Kenny Lala et le milieu de terrain Adrien Thomasson son tous les deux blessés à la cuisse. Kevin Zohi, Anthony Caci, Youssouf Fofana et Adrien Lebeau sont également toujours forfaits.

Première pour Grimm et Ounahi

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey a donc rappelé "l'ancien" Jérémy Grimm. Le Haut-Rhinois, grièvement blessé en novembre dernier, n'a plus joué en Ligue 1 depuis près d'un an et le match à Angers le 6 octobre 2018 et avec les pros depuis le 30 octobre 2018 face à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Il a aussi convoqué le jeune Marocain Azzedine Ounahi, 19 ans. Ce milieu relayeur joue habituellement avec l'équipe réserve. Formé à l'Académie du Roi au Maroc, il a été repéré et recruté par le Racing il y a un an et demi. Selon François Keller, il présente "le profil d'un Cohade jeune, avec une excellente qualité de passe, mais des progrès à faire dans la récupération de la balle".

Moins souffrir que la saison passée à Lille ?

Après avoir résisté à Paris jusque dans les arrêts de jeu, ce Racing amoindri aura, sur le papier, la tâche tout aussi compliquée ce mercredi soir à Lille. Le LOSC n'a plus perdu au stade Pierre Mauroy depuis plus de six mois. Son meilleur buteur Nicolas Pépé est pourtant parti cet été à Arsenal, mais son remplaçant le Nigérian Victor Osimhen est tout aussi efficace (cinq buts déjà en six matchs).

La saison passée, les Strasbourgeois avaient beaucoup souffert à Lille et avaient fait miraculeusement match nul zéro partout. "On espère leur poser plus de problèmes cette fois et on peut toujours rêver qu'ils aient un peu la tête ailleurs", avance Thierry Laurey. Comme le Racing en août, les Lillois enchaînent en effet en ce moment les matchs tous les trois jours. Ils iront à Nice samedi et ils recevront Chelsea dans une semaine en Ligue des Champions. Aux Strasbourgeois d'en profiter pour confirmer l'embellie entrevue à Paris et en deuxième mi-temps face à Nantes.