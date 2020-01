Strasbourg : Youssouf Fofana prêt de s'engager avec Monaco

L'information a été dévoilée par RMC Sport. Le milieu de terrain de 21 ans devrait signer rapidement avec le club de la Principauté. Un transfert estimé à 15 millions d'euros, ça serait le plus important de l'histoire du Racing Club de Strasbourg.

Strasbourg, France

La connexion entre l'AS Monaco (l'ancien club de Marc Keller, où il a occupé des fonctions de directeur général) et le Racing Club de Strasbourg fonctionne décidément bien. Un an et demi après le transfert d'un autre milieu de terrain Jean-Eudes Aholou vers le Rocher, c'est cette fois Youssouf Fofana qui devrait suivre le même chemin.

Selon RMC Sport, les deux clubs se seraient entendus sur une indemnité de transfert d’environ 15 millions d'euros, soit un montant légèrement supérieur aux 14 millions qu'avait touchés le Racing à l’été 2018 pour la vente d'Aholou. Youssouf Fofana pourrait ainsi devenir le transfert le plus cher de l’histoire du club strasbourgeois.

Le Racing réaliserait là une incroyable plus-value, car Youssouf Fofana est arrivé à Strasbourg il y a deux ans et demi en provenance de Drancy, d'abord pour renforcer la réserve dirigée par François Keller. Il a effectué ses débuts en Ligue 1 le 24 août 2018 à Lyon. Il a joué 30 matchs et inscrit trois buts en L1 avec le Racing.

Ironie de l'histoire, Youssouf Fofana a sans doute disputé son dernier match avec le Racing samedi à... Monaco, corrigé 3 à 1 à domicile.