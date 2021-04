Subventions après la relégation du TFC en Ligue 2 : Toulouse saisit le Conseil d'État

Le Toulouse Football Club et le club d'Amiens saisissent à nouveau le Conseil d'État, près d'un an après leur relégation. Procédure technique : ils reprochent cette fois à la Ligue d'avoir modifié les règles d'attribution des aides pour les clubs relégués. Et d'y avoir perdu financièrement.