Succès pour le match de Coupe face à Reims, le VHF annule sa prévente de ce mercredi

Les billets "plein tarif" pour cette rencontre entre Les Herbiers et Reims se sont vendus comme des petits pains.

Sur sa page Facebook, le club des Herbiers Vendée Football parle de "succès" et "d'au moins 4.000 personnes" ce samedi 21 janvier pour encourager les Rouge et Noir face à Reims en 16e de finale de Coupe de France. Tous les billets en "tarif plein" ont trouvé preneurs entre la prévente de lundi, réservée aux abonnés, et celle de mardi soir, ouverte au grand public.

Conséquence, le club présidé par Dominique Vincendeau annule la prévente de ce mercredi. Il reste cependant des billets à tarifs réduits, pour les 10-16 ans, et gratuits pour les moins de 16 ans.

Les Herbiers, 3e de National 2, accueillent le Stade de Reims, club de Ligue 1. Le match se joue à 18h et sera à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan.

