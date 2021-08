Ligue 2 (J3) : Amiens sombre contre Quevilly (1-3)

Et de trois défaites en trois matches, déjà ! Pourtant en supériorité numérique en seconde mi-temps, l'Amiens SC s'est incliné contre Quevilly-Rouen à la Licorne.

Mini-crise en vue à l'Amiens SC ! Les joueurs de Philippe Hinschberger se sont inclinés contre le promu Quevilly-Rouen. Une troisième défaite inquiétante... en autant de matches pour ce début de saison.

Après ses deux premières défaites contre Auxerre (1-2) et à Ajaccio (1-3), l'Amiens SC n'a pas eu de caractère pour battre le voisin normand.

Duckens Nazon bourreau de l'ASC

Seul petit point positif d'une triste soirée, Amiens avait ouvert la marque (1-0) dés la 11', avec une réalisation de Chadrac Akolo, qui a repris un centre de Mickael Alphonse côté droit. Mais l'Amiens SC a vite coulé, notamment avec une charnière centrale Emmanuel Lomotey-Nathan Monzango aux abonnés absents. Une défense qui a craquée dés la 18' avec un but de Duckens Nazon (1-1), sur une belle combinaison en une-deux.

Ancien joueur de Roye-Noyon, l'attaquant de Quevilly Duckens Nazon a fait très mal à la défense, en inscrivant le 2e... et le 3e but des Normands. Quevilly est passé devant (1-2, 40') sur un contre d'école qui s'est terminé par un but sur une balle piquée.

Et Diakhaby est sorti sur blessure...

La porte était pourtant ouverte en début de 2nde mi-temps ! Le milieu de Quevilly Alassane Diaby a pris un carton rouge, en fauchant l'ailier amiénois Adama Diakhaby, sorti sur blessure, après une grosse occasion pour QRM.

8 minutes plus tard, c'était la douche froide : troisième but de l'attaquant Nazon (1-3, 58'), qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense sur un centre. Quevilly-Rouen est venu facilement cueillir sa première victoire de la saison... Amiens concède déjà un troisième revers, en autant de matches !

La rencontre s'est même terminée avec la colère des supporters amiénois : repoussé par les CRS, une petite poignée de supporters a tenté de s'infiltrer près de la tribune ouest, celle des dirigeants.

Situation tendue déjà à l'Amiens SC, relégué en bas de tableau. 19e place provisoire avant un déplacement à Guingamp samedi prochain (coup d'envoi 19h) pour le compte de la 4e journée de Ligue 2.