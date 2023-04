DIRECT VIDÉO - Suivez la conférence de presse de Christophe Galtier, accusé d'avoir tenu des propos racistes

La conférence de presse de Christophe Galtier ce vendredi est très attendue. Malgré l'importance du match face à Lens samedi, tout le monde attend la parole de l'entraîneur du PSG sur l'affaire qui le secoue depuis mardi. Accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu'il était entraîneur du club de Nice, Christophe Galtier doit s'exprimer.

Des perquisitions sont en cours ce vendredi matin au siège de l'OGC Nice, a indiqué sur Twitter Xavier Bonhomme , le procureur de Nice ce vendredi. Le magistrat indique également qu' une enquête préliminaire est ouverte , confiée à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion.

L'entraîneur du PSG est placé sous protection après avoir reçu des milliers de menaces de mort.

Suivez la conférence de presse de Christophe Galtier en direct :

Christophe Galtier va déposer trois plaintes

Faisant l'objet de menaces, Christophe Galter, qui "conteste avec la plus grande fermeté" les accusations de racisme, va déposer trois plaintes : la première plainte sera déposée pour diffamation à l'encontre de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif du Gym [le club de Nice] et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. Une deuxième plainte sera déposée contre les trois hommes pour mise en danger d'autrui. Enfin, une troisième plainte contre X sera déposée pour harcèlement et menaces de mort.