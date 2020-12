Suivez le match Lorient / Nîmes Olympique en direct

Le Nîmes Olympique est sous pression avant son déplacement à Lorient ce dimanche après-midi. Les Crocos traversent une très mauvaise passe et flirtent dangereusement avec la zone rouge. Ils ne comptent que trois points d'avance sur les Bretons, 19e du classement et potentiellement relégables. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin, Patrick Champ et Luc Carrascosa.