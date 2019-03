Suivez Marseille - OGC Nice sur France Bleu Azur

Par Martin Bartoletti, France Bleu Azur

Choc et derby en clôture de la 28e journée de Ligue 1 de football entre Marseille et Nice dimanche soir (21H00). Les Aiglons doivent renouer avec le succès à l'extérieur qui les fuit depuis quatre mois. L'OM, d'un certain Mario Balotelli, reste sur cinq matchs sans défaite.